На Одещині іноземець пропонував хабар прикордонникам

Пункт пропуску "Старокозаче". Фото: google

Прикордонники Білгород-Дністровського загону викрили намагання іноземця надати хабар інспектору з метою прискореного оформлення виїзду з України. Громадянин Молдови, який прибув до пункту пропуску "Старокозаче", запропонував 50 євро та 2,5 тис. гривень прикордонникам.

Про це повідомляє ДПСУ.

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Військовослужбовець ДПСУ відмовився від прийняття хабаря та зафіксував цю ситуацію на відео. Під час подальшого розслідування було встановлено, що іноземець дарма вдавався до хитрощів, оскільки він мав всі необхідні документи для легального перетину кордону.

Про цей випадок, що містить ознаки кримінального правопорушення згідно зі статтею 369 Кримінального кодексу України "Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі", було повідомлено Національну поліцію. Такі дії караються штрафом від однієї тисячі до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від двох до чотирьох років, або позбавленням волі на той самий строк.

Зазначимо, недавно прикордонний наряд разом з оперативниками Подільського загону використав дрон для виявлення групи осіб, які намагалися незаконно перетнути кордон. Завдяки точному спостереженню з повітря, були виявлені троє громадян України, які займалися ремонтом нелегальних переправ через кордон.

Також ми писали, що в Одеській області працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) виявили двох правоохоронців, які займалися виготовленням та передачею підроблених документів для переправлення чоловіків призовного віку за кордон. За такі послуги вони брали з ухилянтів до 6 тисяч доларів США.