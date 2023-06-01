В Одесской области иностранец предлагал взятку пограничникам

Пункт пропуска "Староказачье". Фото: google

Пограничники Белгород-Днестровского отряда разоблачили попытку иностранца предоставить взятку инспектору с целью ускоренного оформления выезда из Украины. Гражданин Молдовы, прибывший в пункт пропуска "Старокозаче", предложил 50 евро и 2,5 тыс. гривен пограничникам.

Об этом сообщает ГПСУ.

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Военнослужащий ГНСУ отказался от принятия взятки и зафиксировал эту ситуацию на видео. В ходе дальнейшего расследования было установлено, что иностранец зря прибегал к уловкам, поскольку у него были все необходимые документы для легального пересечения границы.

Об этом случае, содержащем признаки уголовного правонарушения согласно статье 369 Уголовного кодекса Украины "Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу", было сообщено Национальной полиции. Такие действия наказываются штрафом от одной тысячи до четырех тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок от двух до четырех лет, или лишением свободы на тот же срок.

Отметим, недавно пограничный наряд вместе с оперативниками Подольского отряда использовал дрон для выявления группы лиц, пытавшихся незаконно пересечь границу. Благодаря точному наблюдению с воздуха, были обнаружены три гражданина Украины, которые занимались ремонтом нелегальных переправ через границу.

Также мы писали, что в Одесской области работники Государственного бюро расследований (ДБР) обнаружили двух правоохранителей, занимавшихся изготовлением и передачей поддельных документов для переправки мужчин призывного возраста за границу. За такие услуги они брали с уклонявшихся до 6 тысяч долларов США.