Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow В Одесской области иностранец предлагал взятку пограничникам arrow

В Одесской области иностранец предлагал взятку пограничникам

1 июня 2023 13:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одесской области иностранец предлагал взятку пограничникам
Пункт пропуска "Староказачье". Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Пограничники Белгород-Днестровского отряда разоблачили попытку иностранца предоставить взятку инспектору с целью ускоренного оформления выезда из Украины. Гражданин Молдовы, прибывший в пункт пропуска "Старокозаче", предложил 50 евро и 2,5 тыс. гривен пограничникам.

Об этом сообщает ГПСУ.

Читайте также:

Военнослужащий ГНСУ отказался от принятия взятки и зафиксировал эту ситуацию на видео. В ходе дальнейшего расследования было установлено, что иностранец зря прибегал к уловкам, поскольку у него были все необходимые документы для легального пересечения границы.

Об этом случае, содержащем признаки уголовного правонарушения согласно статье 369 Уголовного кодекса Украины "Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу", было сообщено Национальной полиции. Такие действия наказываются штрафом от одной тысячи до четырех тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок от двух до четырех лет, или лишением свободы на тот же срок.

Отметим, недавно пограничный наряд вместе с оперативниками Подольского отряда использовал дрон для выявления группы лиц, пытавшихся незаконно пересечь границу. Благодаря точному наблюдению с воздуха, были обнаружены три гражданина Украины, которые занимались ремонтом нелегальных переправ через границу.

Также мы писали, что в Одесской области работники Государственного бюро расследований (ДБР) обнаружили двух правоохранителей, занимавшихся изготовлением и передачей поддельных документов для переправки мужчин призывного возраста за границу. За такие услуги они брали с уклонявшихся до 6 тысяч долларов США.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

17:52 Как привлечь богатство? Топ-10 сильнейших молитв на деньги

Новость с видео

18:28 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

Новость с фото

16:15 К чему снится кровь: значение и толкование сна

06:24 В Украине планируют освободить от военной службы еще одну категорию граждан

Новость с видео

07:00 В Украину идет фронт дождей: какие области зальет больше всего

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с видео

17:36 Повестка — после предъявления паспорта: могут ли военные проверять документы

22:10 Нацкомиссия повысила тарифы на электроэнергию: детали

13:42 Налоговая заглянет в кошельки украинцев: что изменится уже в июле

07:29Генштаб назвал основные направления, на которых концентрируются оккупанты

Новость с фото

16:44 Иранская модель посетила Каннский кинофестиваль в "платье-виселице"

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас