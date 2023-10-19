На Одещині листоноша крала гроші померлих

Поліцейські спілкуються з жінкою. Фото ілюстративне. Фото: ГУНП в Одеській області.

Одеські поліцейські викрили жінку, яка використовуючи свою посаду в поштовому відділенні, вкрала гроші, які були призначені для пенсіонерів. Всього порушниця привласнила понад 17 тисяч гривень.

Про це повідомляється на сайті поліції Одеської області.

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Деталі злочину

Зловмисниця використовувала свій доступ до виплат пенсіонерам та відомість про те, що деякі з них померли. Вона підробила підписи померлих і незаконно привласнила кошти, які призначались Пенсійним фондом України. Загальна сума привласнених грошей становить 17 тисяч 430 гривень.

Яке покарання

Слідчі зібрали достатньо доказів і висунули обвинувачення зловмисниці згідно з частиною 2 статті 191 (привласнення чужого майна за допомогою зловживання службовим становищем) та частиною 1 статті 366 (надання завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів) Кримінального кодексу України. Найвище покарання за ці статті - п'ять років ув'язнення та обмеження права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю протягом трьох років. Наразі підозрювана перебуває під домашнім арештом.

Нагадаємо, ми писали, що в Одеській області викрили у привласненні коштів керівника комунального підприємства. Чоловік незаконно заволодів грошима, які були виділені на реалізацію грантового проєкту. Про це повідомили у пресслужбі Офісу Генерального прокурора України.

Додамо, що Служба безпеки України знешкодила злочинне угрупування, яке тероризувало мешканців Одеської та Кіровоградської областей. Група осіб здійснювали розбійні напади на місцевих жителів та вимагали з них гроші, автомобілі та нерухоме майно. Про це повідомили у пресслужбі Служби безпеки України.

