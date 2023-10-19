На Одещині листоноша крала гроші померлих
Одеські поліцейські викрили жінку, яка використовуючи свою посаду в поштовому відділенні, вкрала гроші, які були призначені для пенсіонерів. Всього порушниця привласнила понад 17 тисяч гривень.
Про це повідомляється на сайті поліції Одеської області.
Деталі злочину
Зловмисниця використовувала свій доступ до виплат пенсіонерам та відомість про те, що деякі з них померли. Вона підробила підписи померлих і незаконно привласнила кошти, які призначались Пенсійним фондом України. Загальна сума привласнених грошей становить 17 тисяч 430 гривень.
Яке покарання
Слідчі зібрали достатньо доказів і висунули обвинувачення зловмисниці згідно з частиною 2 статті 191 (привласнення чужого майна за допомогою зловживання службовим становищем) та частиною 1 статті 366 (надання завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів) Кримінального кодексу України. Найвище покарання за ці статті - п'ять років ув'язнення та обмеження права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю протягом трьох років. Наразі підозрювана перебуває під домашнім арештом.
Нагадаємо, ми писали, що в Одеській області викрили у привласненні коштів керівника комунального підприємства. Чоловік незаконно заволодів грошима, які були виділені на реалізацію грантового проєкту. Про це повідомили у пресслужбі Офісу Генерального прокурора України.
Додамо, що Служба безпеки України знешкодила злочинне угрупування, яке тероризувало мешканців Одеської та Кіровоградської областей. Група осіб здійснювали розбійні напади на місцевих жителів та вимагали з них гроші, автомобілі та нерухоме майно. Про це повідомили у пресслужбі Служби безпеки України.
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