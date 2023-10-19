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В Одесской области почтальон воровала деньги умерших

19 октября 2023 13:00
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
В Одесской области почтальон воровал деньги умерших
Полицейские общаются с женщиной. Фото иллюстративное. Фото: ГУНП в Одесской области.
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Одесские полицейские разоблачили женщину, которая, используя свой пост в почтовом отделении, украла деньги, предназначенные для пенсионеров. Всего нарушительница присвоила более 17 тысяч гривен.

Об этом сообщается на сайте полиции Одесской области.

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Детали преступления

Злоумышленница использовала свой доступ к выплатам пенсионеров и сведения о том, что некоторые из них скончались. Она подделала подписи умерших и незаконно присвоила средства, назначаемые Пенсионным фондом Украины. Общая сумма присвоенных денег составляет 17 тысяч 430 гривен.

Какое наказание

Следователи собрали достаточно доказательств и выдвинули обвинения злоумышленнице согласно части 2 статьи 191 (присвоение чужого имущества посредством злоупотребления служебным положением) и части 1 статьи 366 (предоставление заведомо ложных сведений к официальным документам) Уголовного кодекса Украины. Наивысшее наказание за эти статьи – пять лет заключения и ограничение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью в течение трех лет. Пока подозреваемая находится под домашним арестом.

Напомним, мы писали, что в Одесской области уличили в присвоении средств руководителя коммунального предприятия. Мужчина незаконно завладел деньгами, выделенными на реализацию грантового проекта. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса Генерального прокурора Украины.

Добавим, что Служба безопасности Украины обезвредила преступную группировку, терроризировавшую жителей Одесской и Кировоградской областей. Группа лиц совершала разбойные нападения на местных жителей и требовали с них деньги, автомобили и недвижимое имущество. Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины.

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