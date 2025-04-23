На Одещині пошкоджено 400 400 об’єктів інфраструктури, через що ряд портів не функціонують

Морський порт. Фото ілюстративне: АМПУ

Систематичні ракетні та дронові атаки спричинили пошкодження близько 400 об’єктів інфраструктури на півдні України. Зокрема це торкнулося й причалів, перевантажувального обладнання, суден та допоміжної техніки у портах Одещини.

Про це повдіомляє Адміністрація морських портів України.

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Ситуація з портами

Через чисельні руйнування портів обстрілами РФ з початку повномасштабного вторгнення 7 з 13 портів на Одещині припинили свою роботу. Наразі функціонують лише 6: три на Дунаї (Рені, Ізмаїл, Усть-Дунайськ) та стільки ж в акваторії Чорного моря (Одеса, Чорноморськ, Південний).

"Систематичні ракетні та дронові атаки спричинили пошкодження близько 400 об’єктів інфраструктури, в тому числі причалів, перевантажувального обладнання, суден та допоміжної техніки. Попри це, українські порти зберігають операційну ефективність завдяки високому професіоналізму та стійкості працівників галузі", — каже голова Адміністрації морських портів України Олександр Семирга.

В АМПУ додають, що відновлення роботи портів Одещини, які наразі простоюють можливо лише за фінансової підтримки міжнродних партнерів.

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