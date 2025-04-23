В Одесской области повреждено 400 400 объектов инфраструктуры, из-за чего ряд портов не функционируют

Морской порт. Фото иллюстративное: АМПУ

Систематические ракетные и дроновые атаки вызвали повреждения около 400 объектов инфраструктуры на юге Украины. В частности это коснулось и причалов, перегрузочного оборудования, судов и вспомогательной техники в портах Одесской области.

Об этом сообщает Администрация морских портов Украины.

Реклама

Читайте также:

Ситуация с портами

Из-за многочисленных разрушений портов обстрелами РФ с начала полномасштабного вторжения 7 из 13 портов в Одесской области прекратили свою работу. Сейчас функционируют только 6: три на Дунае (Рени, Измаил, Усть-Дунайск) и столько же в акватории Черного моря (Одесса, Черноморск, Южный).

"Систематические ракетные и дроновые атаки вызвали повреждение около 400 объектов инфраструктуры, в том числе причалов, перегрузочного оборудования, судов и вспомогательной техники. Несмотря на это, украинские порты сохраняют операционную эффективность благодаря высокому профессионализму и устойчивости работников отрасли",— говорит глава Администрации морских портов Украины Александр Семирга.

В АМПУ добавляют, что возобновление работы портов Одесской области, которые сейчас простаивают возможно только при финансовой поддержке международных партнеров.

Напомним, недавно мы писали о продаже завода по изготовлению кофе. А также о хабах, которые планируют создать на Дунае.