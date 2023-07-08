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На Одещині нетверезий водій спричинив ДТП та травмував двох пасажирок

8 липня 2023 11:50
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Анна Мурадова
Редактор
На Одещині нетверезий водій спричинив ДТП та травмував двох пасажирок
Розтрощене авто. Фото: ГУНП в Одеській області
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Молодий чоловік, який перебував у нетверезому стані, перевозив двох молодих дівчат віком 18 і 17 років, а також двох 4-річних близнючок на своєму легковому автомобілі. Він їхав занадто швидко і не впорався з керуванням. В результаті чого з'їхав з дороги, а транспортний засіб перекинувся.

Про це повідомляє ГУНП в Одеській області. 

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Постраждалі внаслідок ДТП

Унаслідок ДТП водій та дві пасажирки отримали серйозні тілесні ушкодження та були доставлені до місцевої лікарні. Завдяки щасливому випадку, діти не постраждали.

Внаслідок ДТП авто перекинулося. Фото: ГУНП в Одеській області

Судово-медичні експертизи підтвердили, що отримані травми потерпілих можна віднести до категорії середньої тяжкості. Додаткові перевірки показали, що водій був у нетверезому стані на момент аварії.

Яке покарання чекає на водія

Після проведення ретельних розслідувань та експертиз, поліція зібрала достатньо доказів і пред'явила водієві обвинувачення за частиною 1 статті 286-1 Кримінального кодексу України, тобто у порушенні правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесні ушкодження.

Обвинувальний акт вже направлено до суду, а молодому водієві загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років та позбавлення права керувати транспортними засобами на тривалий термін від трьох до п'яти років.

ДТП на Одещині

Нагадаємо, 38-річного водія трактора, який ненавмисно зачепив 14-річну дівчинку ковшем, помістили до слідчого ізолятора. Чоловіку загрожує  позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

Також ми писали, що в поліції розпочато розслідування дорожньо-транспортної пригоди, що сталася в Ізмаїлі, де постраждали водій і пасажир-підліток. Інцидент трапився 30 червня, на одній з вулиць міста.

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