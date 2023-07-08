Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow В Одесской области нетрезвый водитель устроил ДТП и травмировал двух пассажирок arrow

В Одесской области нетрезвый водитель устроил ДТП и травмировал двух пассажирок

8 июля 2023 11:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одесской области нетрезвый водитель устроил ДТП и травмировал двух пассажирок
Разбитое авто. Фото: ГУНП в Одесской области
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Находившийся в нетрезвом состоянии молодой человек перевозил двух молодых девушек в возрасте 18 и 17 лет, а также двух 4-летних близнецов на своем легковом автомобиле. Он ехал слишком быстро и не справился с управлением. В результате чего съехал с дороги, а транспортное средство перевернулось.

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

Читайте также:

Пострадавшие в результате ДТП

В результате ДТП водитель и две пассажирки получили серьезные телесные повреждения и были доставлены в местную больницу. По счастливой случайности, дети не пострадали.

В результате ДТП авто опрокинулось. Фото: ГУНП в Одесской области

Судебно-медицинские экспертизы подтвердили, что полученные травмы потерпевших можно отнести к категории средней тяжести. Дополнительные проверки показали, что водитель находился в нетрезвом состоянии на момент аварии.

Какое наказание ждет водителя

После проведения тщательных расследований и экспертиз, полиция собрала достаточно доказательств и предъявила водителю обвинение по части 1 статьи 286-1 Уголовного кодекса Украины, то есть в нарушении правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, что повлекло за собой потерпевшему средней тяжести телесные повреждения.

Обвинительный акт уже направлен в суд, а молодому водителю грозит наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет и лишение права управлять транспортными средствами на длительный срок от трех до пяти лет.

ДТП в Одесской области

Напомним, 38-летнего водителя трактора, который нечаянно задел 14-летнюю девочку ковшом, поместили в следственный изолятор. Мужчине грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет.

Также мы писали, что в полиции начато расследование дорожно-транспортного происшествия в Измаиле, где пострадали водитель и пассажир-подросток. Инцидент произошел 30 июня на одной из улиц города.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:38 Мобилизация в Украине: какая область лидирует по количеству уклонистов

06:08 Сотрудники ТЦК отбирают телефоны и личные вещи: как действовать украинцам

06:23 Повышение пенсий с 1 июля: какие суммы получат украинцы

06:40Лом цветных металлов: сколько стоит 1 кг меди по регионам Украины

Новость с видео

03:24 Сержант Маркус ответил на жесткое видео Бутусова с военными

None

Что не так с укрытиями Киева: инспекция журналистов "Наша Справа"

Новость с фото

00:44По Украине ширится воздушная тревога: угроза атаки ракет и БпЛА

09:51 Мудрик продолжит карьеру в топ-клубе: готовят трансфер

обновлено:

20:29 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

10:16 Трубин получил предложение от известного клуба: "Шахтер" прощается с голкипером

02:55 Мобилизация в Украине: кому из мужчин можно выезжать за границу с 1 июля

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз