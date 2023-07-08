В Одесской области нетрезвый водитель устроил ДТП и травмировал двух пассажирок

Разбитое авто. Фото: ГУНП в Одесской области

Находившийся в нетрезвом состоянии молодой человек перевозил двух молодых девушек в возрасте 18 и 17 лет, а также двух 4-летних близнецов на своем легковом автомобиле. Он ехал слишком быстро и не справился с управлением. В результате чего съехал с дороги, а транспортное средство перевернулось.

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

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Пострадавшие в результате ДТП

В результате ДТП водитель и две пассажирки получили серьезные телесные повреждения и были доставлены в местную больницу. По счастливой случайности, дети не пострадали.

В результате ДТП авто опрокинулось. Фото: ГУНП в Одесской области

Судебно-медицинские экспертизы подтвердили, что полученные травмы потерпевших можно отнести к категории средней тяжести. Дополнительные проверки показали, что водитель находился в нетрезвом состоянии на момент аварии.

Какое наказание ждет водителя

После проведения тщательных расследований и экспертиз, полиция собрала достаточно доказательств и предъявила водителю обвинение по части 1 статьи 286-1 Уголовного кодекса Украины, то есть в нарушении правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, что повлекло за собой потерпевшему средней тяжести телесные повреждения.

Обвинительный акт уже направлен в суд, а молодому водителю грозит наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет и лишение права управлять транспортными средствами на длительный срок от трех до пяти лет.

ДТП в Одесской области

Напомним, 38-летнего водителя трактора, который нечаянно задел 14-летнюю девочку ковшом, поместили в следственный изолятор. Мужчине грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет.

Также мы писали, что в полиции начато расследование дорожно-транспортного происшествия в Измаиле, где пострадали водитель и пассажир-подросток. Инцидент произошел 30 июня на одной из улиц города.