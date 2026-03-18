На Одещині оселилися рідкісні червонокнижні птахи

У національному природному парку "Тузлівські лимани", що на Одещині, мешкає багато тварин і птахів. Серед них є чимало рідкісних видів, занесених до Червоної книги України. Частина птахів живе тут постійно, інші прилітають на зимівлю або під час міграцій. Особливо багатим цей край є саме на пернатих.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на еколога Івана Русева.

Хижий яструб

Лунь польовий (Circus cyaneus) — це хижий птах із родини яструбових. На Одещині, у національному природному парку "Тузлівські лимани", він вважається рідкісним видом. Цей птах занесений до Червоної книги України. Тут його можна побачити під час перельотів або взимку, коли він шукає відкриті простори для полювання.

Що відомо про птаха

Лунь польовий відомий своїм повільним і низьким польотом над землею. Він літає над полями та очеретами, уважно виглядаючи здобич. Основу його раціону складають дрібні гризуни, птахи та іноді ящірки. Самці зазвичай світло-сірі, а самки мають буре забарвлення, що допомагає їм маскуватися. Цей вид поширений у Європі та Азії, але через втрату природних місць проживання трапляється дедалі рідше.

Кучеряві пелікани

Зазначимо, нещодавно в парку з’явилися й інші рідкісні птахи — кучеряві пелікани. Вони прилетіли слідом за рожевими пеліканами та тримаються біля протоки між Чорним морем і лиманами, де багато риби. Кучерявий пелікан — один із найбільших водоплавних птахів Європи. Його довжина сягає до 180 см, а розмах крил перевищує 3 метри. Завдяки великому горловому мішку він легко ловить рибу, відціджуючи воду. Часто пелікани полюють разом, заганяючи здобич на мілководдя. Цей вид також занесений до Червоної книги. Для життя йому потрібні тихі місця біля води — острови, коси та плавні, де мінімум людей і хижаків.

