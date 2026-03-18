В Одесской области поселились редкие краснокнижные птицы

Птица, которая поселилась в Одесской области. Фото: скриншот из видео

В национальном природном парке "Тузловские лиманы", что в Одесской области, обитает много животных и птиц. Среди них есть немало редких видов, занесенных в Красную книгу Украины. Часть птиц живет здесь постоянно, другие прилетают на зимовку или во время миграций. Особенно богатым этот край является именно на пернатых.

Читайте также:

Хищный ястреб

Лунь полевой (Circus cyaneus) — это хищная птица из семейства ястребиных. В Одесской области, в национальном природном парке "Тузловские лиманы", он считается редким видом. Эта птица занесена в Красную книгу Украины. Здесь ее можно увидеть во время перелетов или зимой, когда она ищет открытые пространства для охоты.

Что известно о птице

Лунь полевой известен своим медленным и низким полетом над землей. Он летает над полями и камышами, внимательно высматривая добычу. Основу его рациона составляют мелкие грызуны, птицы и иногда ящерицы. Самцы обычно светло-серые, а самки имеют бурую окраску, что помогает им маскироваться. Этот вид распространен в Европе и Азии, но из-за потери естественных мест обитания встречается все реже.

Кудрявые пеликаны

Отметим, недавно в парке появились и другие редкие птицы — кудрявые пеликаны. Они прилетели вслед за розовыми пеликанами и держатся возле пролива между Черным морем и лиманами, где много рыбы. Кудрявый пеликан — одна из крупнейших водоплавающих птиц Европы. Его длина достигает до 180 см, а размах крыльев превышает 3 метра. Благодаря большому горловому мешку он легко ловит рыбу, отцеживая воду. Часто пеликаны охотятся вместе, загоняя добычу на мелководье. Этот вид также занесен в Красную книгу. Для жизни ему нужны тихие места у воды — острова, косы и плавни, где минимум людей и хищников.

Напомним, мы сообщали, что в Одесском зоопарке проснулась медведица Поляна. После зимней спячки она впервые в этом году вышла в свой вольер. Работники зоопарка постепенно возвращают животное к привычному режиму питания. Говорят, что вместе с медведицей в город приходит и настоящая весна.

Также мы писали о том, что в Национальном природном парке "Тузловские лиманы", что в Одесской области выпустили в дикую природу нескольких молодых лесных котов. Животных семь месяцев выхаживали на Станции юных натуралистов в Измаиле после того, как их нашли рядом с погибшей матерью. После подготовки их перевезли в естественную среду, где они смогут жить самостоятельно.