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Головна Одеса На Одещині під потягом загинула 17-річна дівчина — подробиці

На Одещині під потягом загинула 17-річна дівчина — подробиці

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Дата публікації: 17 червня 2025 18:28
17-річна дівчина загинула під потягом на Одещині
Поліцейський на залізниці. Фото ілюстративне: Головне управління Національної поліції в Одеській області
Ключові моменти Подробиці трагедії

На Одещині під потягом загинула 17-річна дівчинка. Зараз на місці трагедії працює слідчо-оперативна група, поліцейські встановлюють всі обставини.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.

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Подробиці трагедії

Трагедія сталася у Роздільнянському районі Одещини. Тіло  помітила чергова по залізничній станції, яка і викликала поліцію. Попередньо встановлено, що 17-річна дівчина загинула, опинившись під потягом, який рухався. На місці працюють правоохоронці. Наразі вирішується питання щодо правової кваліфікації та внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

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Повідомлення поліції. Фото: скриншот



Нагадаємо, нещодавно ми писали про хлопця, якого вдарило струмом на вагоні електрички в Одесі. А також про те з яких напрямків до нашого міста ходитимуть додаткові вагони "Укрзалізниці".

Одеса трагедія поїзди Одеська область Новини Одеси
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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