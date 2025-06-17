17-річна дівчина загинула під потягом на Одещині

На Одещині під потягом загинула 17-річна дівчина — подробиці
На Одещині під потягом загинула 17-річна дівчинка. Зараз на місці трагедії працює слідчо-оперативна група, поліцейські встановлюють всі обставини.
Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.
Подробиці трагедії
Трагедія сталася у Роздільнянському районі Одещини. Тіло помітила чергова по залізничній станції, яка і викликала поліцію. Попередньо встановлено, що 17-річна дівчина загинула, опинившись під потягом, який рухався. На місці працюють правоохоронці. Наразі вирішується питання щодо правової кваліфікації та внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про хлопця, якого вдарило струмом на вагоні електрички в Одесі. А також про те з яких напрямків до нашого міста ходитимуть додаткові вагони "Укрзалізниці".
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