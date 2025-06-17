17-річна дівчина загинула під потягом на Одещині

Поліцейський на залізниці. Фото ілюстративне: Головне управління Національної поліції в Одеській області

На Одещині під потягом загинула 17-річна дівчинка. Зараз на місці трагедії працює слідчо-оперативна група, поліцейські встановлюють всі обставини.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Реклама

Читайте також:

Подробиці трагедії

Трагедія сталася у Роздільнянському районі Одещини. Тіло помітила чергова по залізничній станції, яка і викликала поліцію. Попередньо встановлено, що 17-річна дівчина загинула, опинившись під потягом, який рухався. На місці працюють правоохоронці. Наразі вирішується питання щодо правової кваліфікації та внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Повідомлення поліції. Фото: скриншот





Нагадаємо, нещодавно ми писали про хлопця, якого вдарило струмом на вагоні електрички в Одесі. А також про те з яких напрямків до нашого міста ходитимуть додаткові вагони "Укрзалізниці".