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Главная Одесса На Одесчине под поездом погибла 17-летняя девушка — подробности

На Одесчине под поездом погибла 17-летняя девушка — подробности

Ua en ru
Дата публикации 17 июня 2025 18:28
17-летняя девушка погибла под поездом в Одесской области
Полицейский на железной дороге. Фото иллюстративное: Главное управление Национальной полиции в Одесской области
Ключові моменти Подробности трагедии

В Одесской области под поездом погибла 17-летняя девочка. Сейчас на месте трагедии работает следственно-оперативная группа, полицейские устанавливают все обстоятельства.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

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Подробности трагедии

Трагедия произошла в Раздельнянском районе Одесской области. Тело заметила дежурная по железнодорожной станции, которая и вызвала полицию. Предварительно установлено, что 17-летняя девушка погибла, оказавшись под поездом, который двигался. На месте работают правоохранители. Сейчас решается вопрос о правовой квалификации и внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

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Сообщение полиции. Фото: скриншот



Напомним, недавно мы писали о парне, которого ударило током на вагоне электрички в Одессе. А также о том с каких направлений в наш город будут ходить дополнительные вагоны "Укрзализныци".

Одесса трагедия поезда Одесская область Новости Одессы
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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