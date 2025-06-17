17-летняя девушка погибла под поездом в Одесской области

Полицейский на железной дороге. Фото иллюстративное: Главное управление Национальной полиции в Одесской области

В Одесской области под поездом погибла 17-летняя девочка. Сейчас на месте трагедии работает следственно-оперативная группа, полицейские устанавливают все обстоятельства.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

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Подробности трагедии

Трагедия произошла в Раздельнянском районе Одесской области. Тело заметила дежурная по железнодорожной станции, которая и вызвала полицию. Предварительно установлено, что 17-летняя девушка погибла, оказавшись под поездом, который двигался. На месте работают правоохранители. Сейчас решается вопрос о правовой квалификации и внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Сообщение полиции. Фото: скриншот





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