Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса На Одещині підліток спричинив ДТП — хто понесе покарання

На Одещині підліток спричинив ДТП — хто понесе покарання

Ua ru
Дата публікації: 11 жовтня 2025 14:22
ДТП у Подільському районі: 15-річний хлопець без прав врізався в авто
ДТП на Одещині. Фото: Нацполіція

На Одещині двоє підлітків опинилися в лікарні після аварії, яку спричинив 15-річний водій мотоцикла без посвідчення. Хлопець не зупинився на перехресті та зіткнувся з легковиком, що їхав головною дорогою.

Про це у суботу, 11 жовтня, повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області. 

Реклама
Читайте також:
Мотоцикл після аварії
Мотоцикл, яким керував підліток. Фото: Нацполіція

Аварія в Ананьєві

Дорожньо-транспортна пригода сталася у місті Ананьїв Подільського району. За даними поліції, 15-річний кермувальник мотоцикла рухався вулицею Єврейською та, наближаючись до перехрестя з вулицею Героїв України, не виконав вимогу знаку "СТОП" і не надав перевагу в русі легковику під керуванням 35-річного чоловіка.

У результаті відбулося зіткнення транспортних засобів, у якому постраждали сам підліток і його 15-річна пасажирка. Обох із травмами доправили до лікарні каретою швидкої допомоги.

Поліцейські перевірили водіїв на стан сп’яніння — обидва були тверезі.

Яке покарання за ДТП

Слідчі кваліфікували подію за статтею 287 Кримінального кодексу України — допуск до керування транспортним засобом особи, яка не має права на це, якщо це спричинило тілесні ушкодження середньої тяжкості. За такий злочин передбачене покарання до п’яти років позбавлення волі.

У межах розслідування призначено низку судових експертиз. Правоохоронці з’ясовують, хто саме дозволив неповнолітньому сісти за кермо.

В поліції додали, що керувати мотоциклом або мотоколяскою в Україні можна з 16 років, після навчання та медичної перевірки, а легковими автомобілями — з 18 років.

Нагадаємо, у Приморському районі Одеси на вулиці Розкидайлівська військовослужбовиця збила людину на пішохідному переході. Також ми писали, що на кордоні з Молдовою прикордонники затримали чоловіків у військовій формі

ДТП Одеса аварія Одеська область Новини Одеси постраждалі
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації