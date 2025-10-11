ДТП у Подільському районі: 15-річний хлопець без прав врізався в авто

На Одещині підліток спричинив ДТП — хто понесе покарання
На Одещині двоє підлітків опинилися в лікарні після аварії, яку спричинив 15-річний водій мотоцикла без посвідчення. Хлопець не зупинився на перехресті та зіткнувся з легковиком, що їхав головною дорогою.
Про це у суботу, 11 жовтня, повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.
Аварія в Ананьєві
Дорожньо-транспортна пригода сталася у місті Ананьїв Подільського району. За даними поліції, 15-річний кермувальник мотоцикла рухався вулицею Єврейською та, наближаючись до перехрестя з вулицею Героїв України, не виконав вимогу знаку "СТОП" і не надав перевагу в русі легковику під керуванням 35-річного чоловіка.
У результаті відбулося зіткнення транспортних засобів, у якому постраждали сам підліток і його 15-річна пасажирка. Обох із травмами доправили до лікарні каретою швидкої допомоги.
Поліцейські перевірили водіїв на стан сп’яніння — обидва були тверезі.
Яке покарання за ДТП
Слідчі кваліфікували подію за статтею 287 Кримінального кодексу України — допуск до керування транспортним засобом особи, яка не має права на це, якщо це спричинило тілесні ушкодження середньої тяжкості. За такий злочин передбачене покарання до п’яти років позбавлення волі.
У межах розслідування призначено низку судових експертиз. Правоохоронці з’ясовують, хто саме дозволив неповнолітньому сісти за кермо.
В поліції додали, що керувати мотоциклом або мотоколяскою в Україні можна з 16 років, після навчання та медичної перевірки, а легковими автомобілями — з 18 років.
