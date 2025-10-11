ДТП в Подольском районе: 15-летний парень без прав врезался в авто

ДТП в Одесской области. Фото: Нацполиция

В Одесской области двое подростков оказались в больнице после аварии, которую спровоцировал 15-летний водитель мотоцикла без удостоверения. Парень не остановился на перекрестке и столкнулся с легковушкой, которая ехала по главной дороге.

Об этом в субботу, 11 октября, сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Мотоцикл, которым управлял подросток. Фото: Нацполиция

Авария в Ананьеве

Дорожно-транспортное происшествие произошло в городе Ананьев Подольского района. По данным полиции, 15-летний водитель мотоцикла двигался по улице Еврейской и, приближаясь к перекрестку с улицей Героев Украины, не выполнил требование знака "СТОП" и не предоставил преимущество в движении легковушке под управлением 35-летнего мужчины.

В результате произошло столкновение транспортных средств, в котором пострадали сам подросток и его 15-летняя пассажирка. Обоих с травмами доставили в больницу каретой скорой помощи.

Полицейские проверили водителей на состояние опьянения — оба были трезвы.

Какое наказание за ДТП

Следователи квалифицировали событие по статье 287 Уголовного кодекса Украины — допуск к управлению транспортным средством лица, не имеющего права на это, если это повлекло телесные повреждения средней тяжести. За такое преступление предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы.

В рамках расследования назначен ряд судебных экспертиз. Правоохранители выясняют, кто именно позволил несовершеннолетнему сесть за руль.

В полиции добавили, что управлять мотоциклом или мотоколяской в Украине можно с 16 лет, после обучения и медицинской проверки, а легковыми автомобилями — с 18 лет.

Напомним, в Приморском районе Одессы на улице Раскидайловская военнослужащая сбила человека на пешеходном переходе.