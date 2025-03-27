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На Одещині підприємець намагався приховати 15 млн грн

27 березня 2025 16:21
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор
Директор підприємства на Одещині ухилився від сплати податків на майже 15,3 мільйонів
Зерно, що сиплеться. Фото ілюстративне: Новини.LIVE
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор

Директор агропідприємства на Одещині ухилився від сплати податків на 15,3 мільйони гривень. Але його викрили співробітники Бюро економічної безпеки, чоловіку загрожують чималі штрафи.

Про це повідомляє Бюро економічної безпеки.

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Подробиці справи

За даними слідства, директор підприємства на Одещині, яке спеціалізується на зберіганні агропродукції, умисно не задекларував у 2024 році доходи. Завдяки чому не сплатив до державного бюджету податок на прибуток. Збитки, завдані державі діями фігуранта, склали у загальній сумі майже 15,3 мільйонів гривень.

Яке покарання

Директору підприємства повідомили про підозру за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків). Йому загрожує штраф від 255 000 до 425 000 гривень з конфіскацією майна.

Нагадаємо, нещодавно ми писали чоловіка, якого затримали за контрабанду цигарок. А також про передачу активів морського терміналу АРМА.

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