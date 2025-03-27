Директор підприємства на Одещині ухилився від сплати податків на майже 15,3 мільйонів

Зерно, що сиплеться. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Директор агропідприємства на Одещині ухилився від сплати податків на 15,3 мільйони гривень. Але його викрили співробітники Бюро економічної безпеки, чоловіку загрожують чималі штрафи.

Про це повідомляє Бюро економічної безпеки.

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Подробиці справи

За даними слідства, директор підприємства на Одещині, яке спеціалізується на зберіганні агропродукції, умисно не задекларував у 2024 році доходи. Завдяки чому не сплатив до державного бюджету податок на прибуток. Збитки, завдані державі діями фігуранта, склали у загальній сумі майже 15,3 мільйонів гривень.

Яке покарання

Директору підприємства повідомили про підозру за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків). Йому загрожує штраф від 255 000 до 425 000 гривень з конфіскацією майна.

Нагадаємо, нещодавно ми писали чоловіка, якого затримали за контрабанду цигарок. А також про передачу активів морського терміналу АРМА.