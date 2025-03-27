Директор предприятия в Одесской области уклонился от уплаты налогов на почти 15,5 миллионов

Зерно, которое сыплется. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Директор агропредприятия в Одесской области уклонился от уплаты налогов на 15,3 миллиона гривен. Но его разоблачили сотрудники Бюро экономической безопасности, мужчине грозят немалые штрафы.

Об этом сообщает Бюро экономической безопасности.

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Подробности дела

По данным следствия, директор предприятия в Одесской области, которое специализируется на хранении агропродукции, умышленно не задекларировал в 2024 году доходы. Благодаря чему не уплатил в государственный бюджет налог на прибыль. Убытки, нанесенные государству действиями фигуранта, составили в общей сумме почти 15,3 миллионов гривен.

Какое наказание

Директору предприятия сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины (уклонение от уплаты налогов). Ему грозит штраф от 255 000 до 425 000 гривен с конфискацией имущества.

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