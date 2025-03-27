Директор предприятия в Одесской области уклонился от уплаты налогов на почти 15,5 миллионов

На Одесчине предприниматель пытался скрыть 15 млн грн
Директор агропредприятия в Одесской области уклонился от уплаты налогов на 15,3 миллиона гривен. Но его разоблачили сотрудники Бюро экономической безопасности, мужчине грозят немалые штрафы.
Об этом сообщает Бюро экономической безопасности.
Подробности дела
По данным следствия, директор предприятия в Одесской области, которое специализируется на хранении агропродукции, умышленно не задекларировал в 2024 году доходы. Благодаря чему не уплатил в государственный бюджет налог на прибыль. Убытки, нанесенные государству действиями фигуранта, составили в общей сумме почти 15,3 миллионов гривен.
Какое наказание
Директору предприятия сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины (уклонение от уплаты налогов). Ему грозит штраф от 255 000 до 425 000 гривен с конфискацией имущества.
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