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На Одесчине предприниматель пытался скрыть 15 млн грн

27 марта 2025 16:21
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор
Директор предприятия в Одесской области уклонился от уплаты налогов на почти 15,5 миллионов
Зерно, которое сыплется. Фото иллюстративное: Новини.LIVE
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор

Директор агропредприятия в Одесской области уклонился от уплаты налогов на 15,3 миллиона гривен. Но его разоблачили сотрудники Бюро экономической безопасности, мужчине грозят немалые штрафы.

Об этом сообщает Бюро экономической безопасности.

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Подробности дела

По данным следствия, директор предприятия в Одесской области, которое специализируется на хранении агропродукции, умышленно не задекларировал в 2024 году доходы. Благодаря чему не уплатил в государственный бюджет налог на прибыль. Убытки, нанесенные государству действиями фигуранта, составили в общей сумме почти 15,3 миллионов гривен.

Какое наказание

Директору предприятия сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины (уклонение от уплаты налогов). Ему грозит штраф от 255 000 до 425 000 гривен с конфискацией имущества.

Напомним, недавно мы писали мужчину, которого задержали за контрабанду сигарет. А также о передаче активов морского терминала АРМА.

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