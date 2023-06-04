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На Одещині підприємство оштрафували за забруднення Дунаю

4 червня 2023 17:00
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Беженар Тетяна
журналіст
На Одещині підприємство оштрафували за забруднення Дунаю
Каналізаційні стоки. Фото: pixabay
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

Комунальне підприємство "Світло" Кілійської громади Ізмаїльського району оштрафували за заподіяння шкоди річці Дунай. Відповідач сплатить на користь держави понад 173 тис. гривень.

Про це повідомляє Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу. 

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Встановлено, що комунальне підприємство систематично порушувало законодавство про охорону навколишнього природного середовища. У період з 01.01.2020 по 18.11.2021 відбувалося скидання у річку Дунай з очисних споруд зворотних вод, які перевищували нормативи гранично допустимого скиду забруднювальних речовин.

Втім порушник не сплатив добровільно суму завданої шкоди екології регіону. Через рішення суду, йому доведеться примусово сплатити на користь держави 173 тисячі гривень.

Зазначимо, в акваторії Чорного моря, поруч з пляжем "Відрада", спостерігається характерна пляма нафтопродуктів, розмір якої поки невідомий. Відео забруднення швидко поширилось мережею. 

Нагадаємо, мешканцям Одещини розповіли про екологічні проблеми регіону, які впливають на здоров'я населення. Ці фактори стосуються програми соціально-економічного та культурного розвитку області на 2023 рік. 

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