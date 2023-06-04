В Одесской области предприятие оштрафовали за загрязнение Дуная

Канализационные стоки. Фото: pixabay

Коммунальное предприятие "Свет" Килийской громады Измаильского района оштрафовали за причинение вреда реке Дунай. Ответчик уплатит в пользу государства более 173 тыс. гривен.

Об этом сообщает Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа.

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Установлено, что коммунальное предприятие систематически нарушало законодательство об охране окружающей среды. В период с 01.01.2020 по 18.11.2021 происходил сброс в реку Дунай с очистных сооружений обратных вод, превышающих нормативы предельно допустимого сброса загрязняющих веществ.

Впрочем, нарушитель не уплатил добровольно сумму причиненного ущерба экологии региона. Благодаря решению суда ему придется принудительно оплатить в пользу государства 173 тысячи гривен.

Отметим, в акватории Черного моря, рядом с пляжем "Отрада", наблюдается характерное пятно нефтепродуктов, размер которого пока неизвестен. Видео загрязнения быстро распространилось по сети.

Напомним, жителям Одесчины рассказали об экологических проблемах региона, которые влияют на здоровье населения. Эти факторы относятся к программе социально-экономического и культурного развития области на 2023 год.