Суд на Одещині оштрафував чоловіка за ухилення від військового обліку

На Одещині покарали чоловіка за відмову стати на військовий облік
Ананьївський районний суд Одеської області визнав винним місцевого жителя, який двічі відмовився стати на військовий облік після офіційного попередження. Чоловік отримав повістку, але не прийшов до ТЦК і категорично відмовився проходити медичну комісію.
Про це стало відомо з матеріалів Єдиного державного реєстру досудового розслідування.
Відмовився стати на військовий облік
За даними слідства, чоловіку вручили повістку 4 листопада 2025 року у місцевому ТЦК. Його попередили про обов’язок з’явитися наступного дня для уточнення облікових даних і проходження медичної комісії.
Працівники центру зафіксували вручення документів на відео, а сам чоловік поставив підпис під попередженням та підтвердив, що ознайомлений із можливими наслідками неявки. Після цього йому запропонували пройти медичний огляд одразу, але він відмовився.
Наступна спроба вручення повістки відбулася 6 листопада за місцем його проживання. Проте чоловік знову відмовився отримати її.
Яке покарання за відмову стати на військовий облік
На суді чоловік визнав провину. Тому суддя призначив чоловіку штраф у розмірі 5100 гривень. У разі несплати суд може замінити покарання іншими видами — від громадських до виправних робіт або навіть позбавлення волі.
