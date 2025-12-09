Відео
На Одещині покарали чоловіка за відмову стати на військовий облік

На Одещині покарали чоловіка за відмову стати на військовий облік

Ua ru
Дата публікації: 9 грудня 2025 01:50
Суд на Одещині оштрафував чоловіка за ухилення від військового обліку
Суддівський молот. Фото ілюстративне: pexels

Ананьївський районний суд Одеської області визнав винним місцевого жителя, який двічі відмовився стати на військовий облік після офіційного попередження. Чоловік отримав повістку, але не прийшов до ТЦК і категорично відмовився проходити медичну комісію.

Про це стало відомо з матеріалів Єдиного державного реєстру досудового розслідування.

Читайте також:

Відмовився стати на військовий облік

За даними слідства, чоловіку вручили повістку 4 листопада 2025 року у місцевому ТЦК. Його попередили про обов’язок з’явитися наступного дня для уточнення облікових даних і проходження медичної комісії.

Працівники центру зафіксували вручення документів на відео, а сам чоловік поставив підпис під попередженням та підтвердив, що ознайомлений із можливими наслідками неявки. Після цього йому запропонували пройти медичний огляд одразу, але він відмовився. 

Наступна спроба вручення повістки відбулася 6 листопада за місцем його проживання. Проте чоловік знову відмовився отримати її.

Яке покарання за відмову стати на військовий облік

На суді чоловік визнав провину. Тому суддя призначив чоловіку штраф у розмірі 5100 гривень. У разі несплати суд може замінити покарання іншими видами — від громадських до виправних робіт або навіть позбавлення волі.

Нагадаємо, на Одещині військовослужбовцю призначили штраф за побиття доньки. Також ми писали, що в Одеській області розшукують чоловіків, яких слідство вважає причетними до вбивства далекобійника. 

Одеса Одеська область Новини Одеси ВЛК ТЦК та СП судові рішення
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
