Суд в Одесской области оштрафовал мужчину за уклонение от воинского учета

На Одесчине наказали мужчину за отказ стать на воинский учет
Ананьевский районный суд Одесской области признал виновным местного жителя, который дважды отказался стать на воинский учет после официального предупреждения. Мужчина получил повестку, но не пришел в ТЦК и категорически отказался проходить медицинскую комиссию.
Об этом стало известно из материалов Единого государственного реестра досудебного расследования.
Отказался стать на воинский учет
По данным следствия, мужчине вручили повестку 4 ноября 2025 года в местном ТЦК. Его предупредили об обязанности явиться на следующий день для уточнения учетных данных и прохождения медицинской комиссии.
Работники центра зафиксировали вручение документов на видео, а сам мужчина поставил подпись под предупреждением и подтвердил, что ознакомлен с возможными последствиями неявки. После этого ему предложили пройти медицинский осмотр сразу, но он отказался.
Следующая попытка вручения повестки состоялась 6 ноября по месту его жительства. Однако мужчина снова отказался получить ее.
Какое наказание за отказ стать на воинский учет
На суде мужчина признал вину. Поэтому судья назначил мужчине штраф в размере 5100 гривен. В случае неуплаты суд может заменить наказание другими видами — от общественных до исправительных работ или даже лишения свободы.
