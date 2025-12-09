Видео
Главная Одесса На Одесчине наказали мужчину за отказ стать на воинский учет

На Одесчине наказали мужчину за отказ стать на воинский учет

Ua ru
Дата публикации 9 декабря 2025 01:50
Суд в Одесской области оштрафовал мужчину за уклонение от воинского учета
Судейский молот. Фото иллюстративное: pexels

Ананьевский районный суд Одесской области признал виновным местного жителя, который дважды отказался стать на воинский учет после официального предупреждения. Мужчина получил повестку, но не пришел в ТЦК и категорически отказался проходить медицинскую комиссию.

Об этом стало известно из материалов Единого государственного реестра досудебного расследования.

Отказался стать на воинский учет

По данным следствия, мужчине вручили повестку 4 ноября 2025 года в местном ТЦК. Его предупредили об обязанности явиться на следующий день для уточнения учетных данных и прохождения медицинской комиссии.

Работники центра зафиксировали вручение документов на видео, а сам мужчина поставил подпись под предупреждением и подтвердил, что ознакомлен с возможными последствиями неявки. После этого ему предложили пройти медицинский осмотр сразу, но он отказался.

Следующая попытка вручения повестки состоялась 6 ноября по месту его жительства. Однако мужчина снова отказался получить ее.

Какое наказание за отказ стать на воинский учет

На суде мужчина признал вину. Поэтому судья назначил мужчине штраф в размере 5100 гривен. В случае неуплаты суд может заменить наказание другими видами — от общественных до исправительных работ или даже лишения свободы.

Напомним, в Одесской области военнослужащему назначили штраф за избиение дочери. Также мы писали, что в Одесской области разыскивают мужчин, которых следствие считает причастными к убийству дальнобойщика.

Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
