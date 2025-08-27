Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса На Одещині повернули 2 ставки громаді — деталі справи

На Одещині повернули 2 ставки громаді — деталі справи

Ua ru
Дата публікації: 27 серпня 2025 11:52
На Одещині повернули 2 ставки у власність ОТГ - яким чином
Адамівський ставок. Фото: Natashkamilashka

Суд визнав договори оренди Кричунівського й Адамівського ставків на Одещині незаконними. У зв'язку з цим ці водні об'єкти будуть повернуті у власність Любашівської громади.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора України.

Реклама
Читайте також:

Повернення ставків

Кричунівський й Адамівський ставки загальною площею 73 га в межах Любашівської селищної ради товариства незаконно отримали в користування для рибогосподарських потреб. Зокрема, не було дотримано обов’язкову процедуру проведення аукціону для визначення переможця, який би запропонував громаді найвигіднішу ціну. Крім того, земельні торги для передачі водних об'єктів у користування не проводилися.

Суд підтримав позицію прокурорів про порушення цим вимог Земельного та Водного кодексів України. А доводи відповідачів про те, що ставки нібито використовуються виключно для зрошення, що не потребувало проведення торгів, судді спростували.

"За результатами касаційного перегляду в обох випадках скасовано рішення судів попередніх інстанцій та ухвалено нові про задоволення позовних вимог прокурора", — йдеться у повідомленні Офісу Генерального прокурора.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, яким чином на Одещині хотіли привласнити акваторію лиману. А також про те, що порт на Миколаївщині передадуть у концессію.

Одеса Офіс генерального прокурора Одеська область Новини Одеси водойма
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації