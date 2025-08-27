На Одещині повернули 2 ставки у власність ОТГ - яким чином

Адамівський ставок. Фото: Natashkamilashka

Суд визнав договори оренди Кричунівського й Адамівського ставків на Одещині незаконними. У зв'язку з цим ці водні об'єкти будуть повернуті у власність Любашівської громади.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора України.

Повернення ставків

Кричунівський й Адамівський ставки загальною площею 73 га в межах Любашівської селищної ради товариства незаконно отримали в користування для рибогосподарських потреб. Зокрема, не було дотримано обов’язкову процедуру проведення аукціону для визначення переможця, який би запропонував громаді найвигіднішу ціну. Крім того, земельні торги для передачі водних об'єктів у користування не проводилися.

Суд підтримав позицію прокурорів про порушення цим вимог Земельного та Водного кодексів України. А доводи відповідачів про те, що ставки нібито використовуються виключно для зрошення, що не потребувало проведення торгів, судді спростували.

"За результатами касаційного перегляду в обох випадках скасовано рішення судів попередніх інстанцій та ухвалено нові — про задоволення позовних вимог прокурора", — йдеться у повідомленні Офісу Генерального прокурора.

