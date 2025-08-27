Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса На Одесчине вернули 2 пруда громаде — детали дела

На Одесчине вернули 2 пруда громаде — детали дела

Ua ru
Дата публикации 27 августа 2025 11:52
В Одесской области вернули 2 пруда в собственность ОТГ - каким образом
Адамовский пруд. Фото: Natashkamilashka

Суд признал договоры аренды Кричуновского и Адамовского прудов в Одесской области незаконными. В связи с этим эти водные объекты будут возвращены в собственность Любашевской громады.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора Украины.

Реклама
Читайте также:

Возвращение прудов

Кричуновский и Адамовский пруды общей площадью 73 га в пределах Любашевского поселкового совета предприятия незаконно получили в пользование для рыбохозяйственных нужд. В частности, не была соблюдена обязательная процедура проведения аукциона для определения победителя, который бы предложил громаде самую выгодную цену. Кроме того, земельные торги для передачи водных объектов в пользование не проводились.

Суд поддержал позицию прокуроров о нарушении этим требований Земельного и Водного кодексов Украины. А доводы ответчиков о том, что ставки якобы используются исключительно для орошения, что не требовало проведения торгов судьи опровергли.

"По результатам кассационного пересмотра в обоих случаях отменены решения судов предыдущих инстанций и приняты новые — об удовлетворении исковых требований прокурора", — говорится в сообщении Офиса Генерального прокурора.

Напомним, недавно мы писали о том, каким образом в Одесской области хотели присвоить акваторию лимана. А также о том, что порт на Николаевщине передадут в концессию.

Одесса Офис генерального прокурора Одесская область Новости Одессы водоем
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации