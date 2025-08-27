В Одесской области вернули 2 пруда в собственность ОТГ - каким образом

Адамовский пруд. Фото: Natashkamilashka

Суд признал договоры аренды Кричуновского и Адамовского прудов в Одесской области незаконными. В связи с этим эти водные объекты будут возвращены в собственность Любашевской громады.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора Украины.

Возвращение прудов

Кричуновский и Адамовский пруды общей площадью 73 га в пределах Любашевского поселкового совета предприятия незаконно получили в пользование для рыбохозяйственных нужд. В частности, не была соблюдена обязательная процедура проведения аукциона для определения победителя, который бы предложил громаде самую выгодную цену. Кроме того, земельные торги для передачи водных объектов в пользование не проводились.

Суд поддержал позицию прокуроров о нарушении этим требований Земельного и Водного кодексов Украины. А доводы ответчиков о том, что ставки якобы используются исключительно для орошения, что не требовало проведения торгов судьи опровергли.

"По результатам кассационного пересмотра в обоих случаях отменены решения судов предыдущих инстанций и приняты новые — об удовлетворении исковых требований прокурора", — говорится в сообщении Офиса Генерального прокурора.

