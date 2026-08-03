На Одещині пролунали потужні вибухи: загроза балістики

Термінова новина

Марія Луценко Редактор

Зараз, 3 серпня, на Одещині пролунали два потужні вибухи. Їх було чутно й в самій Одесі. Росія вчергове спрямувала на місто ракети типу "Онікс". Інформації про наслідки наразі немає.

Про це повідомляють моніторингові канали, передає Новини.LIVE.

Тиск на Одещину

Росія продовжує тиснути на Одещину, регулярно атакуючи портову та припортову інфраструктуру. За словами речника Української добровольчої армії Сергія Братчука, ворог використовує комбіновані удари із застосуванням дронів і ракет різних типів. Мета таких атак — послабити морську логістику України, ускладнити роботу портів та створити додаткові ризики для міжнародних перевізників. Це також може впливати на роботу зернового коридору та морський експорт.

Водночас Москва намагається завдати удару по економічних можливостях України та змусити операторів відмовлятися від роботи з українськими портами. Окремою загрозою залишається період збору врожаю, коли морські шляхи мають особливе значення для експорту зерна. Братчук також заявив, що Україна має ресурси для ударів по російській портовій та припортовій інфраструктурі, яка використовується у війні, зокрема в Азовському та Чорному морях.

Бомбосховища в Одесі

Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних укриттів та 135 протирадіаційних бомбосховищ у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.

Під час тривоги всі паркінги міста мають бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.

Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користатися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.