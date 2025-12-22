Дим в небі після вибухів. Фото ілюстративне: iStock

На Одещині було чутно вибух, сьогодні, 22 грудня. Ворог атакує регіон ракетами з тактичної авіації, також є загроза удару дронами-камікадзе. Наразі про наслідки нічого не відомо.

Про це повідомляють моніторингові канали.

Повідомлення про загрозу КАБ. Фото: скриншот з Telegram

Вибухи на Одещині

Сьогодні, 22 грудня, в Одеській області було чутно вибухи. Ворог регіон керованими авіабомбами. КАБ/КАР летіли у напрямку Овідіополя. Моніторингові канали повідомляють, що більшість збили ще на підльоті до регіону. Офіційної інформації наразі немає. Зазначимо, що повітряну тривогу на Одещині оголосили о 12:24. Наразі триває загроза ударних безпілотників.

Бомбосховища в Одесі

Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних укриттів та 135 протирадіаційних бомбосховищ у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.

Під час тривоги всі паркінги міста мають бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.

Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користатися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.