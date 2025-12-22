Дым в небе после взрывов. Фото иллюстративное: iStock

В Одесской области был слышен взрыв, сегодня, 22 декабря. Враг атакует регион ракетами с тактической авиации, также есть угроза удара дронами-камикадзе. Сейчас о последствиях ничего не известно.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

Сообщение об угрозе КАБ. Фото: скриншот из Telegram

Взрывы в Одесской области

Сегодня, 22 декабря, в Одесской области были слышны взрывы. Враг регион управляемыми авиабомбами. КАБ/КАБ летели в направлении Овидиополя. Мониторинговые каналы сообщают, что большинство сбили еще на подлете к региону. Официальной информации пока нет. Отметим, что воздушную тревогу в Одесской области объявили в 12:24. Сейчас продолжается угроза ударных беспилотников.

Бомбоубежища в Одессе

Увидеть полный перечень хранилищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно указано около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где есть ближайший паркинг.

Во время тревоги все паркинги города должны быть открытыми для всех желающих. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.

Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, то следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по телефону "15-35". Также можно позвонить в полицию или в спасательные службы.