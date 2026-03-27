На Одещині пролунали вибухи: загроза дронів

Дим в небі. Фото ілюстративне: depositphotos

Зараз, 27 березня, на Одещині пролунав вибух. Росія атакує дронами з Чорного моря. Наразі інформації про наслідки немає.

Про це повідомляють моніторингові канали, передає Новини.LIVE.

Повідомлення про рух БпЛА. Фото: скриншот із Telegram

Вибухи на Одещині

Сьогодні, 27 березня, на Одещині пролунали вибухи. Росія атакує дронами-камікадзе з акваторії Чорного моря. Ймовірно працювало ППО. Інформація про наслідки наразі відсутня.

Бомбосховища в Одесі

Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних укриттів та 135 протирадіаційних бомбосховищ у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.

Під час тривоги всі паркінги міста мають бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.

Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користатися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.

Як повідомляли Новини.LIVE, уночі, 26 березня, Одеську область масовано атакували ударні безпілотники. Пошкоджена портова, енергетична та промислова інфраструктура. Через влучання виникли пожежі, які рятувальники швидко загасили. Відомо про одну постраждалу людину.

Також Новини.LIVE писали, що ввечері 24 березня Одещина знову опинилася під ударом дронів. Ворог атакував житловий масив, де постраждали приватні будинки. Одна людина загинула, ще одна отримала поранення. На місці працювали рятувальники, поліція та прокурори.