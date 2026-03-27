Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультРинок нерухомостіМодаТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса На Одещині пролунали вибухи: загроза дронів

На Одещині пролунали вибухи: загроза дронів

Ua ru
Дата публікації: 27 березня 2026 16:08
Дим в небі. Фото ілюстративне: depositphotos

Зараз, 27 березня, на Одещині пролунав вибух. Росія атакує дронами з Чорного моря. Наразі інформації про наслідки немає.

Про це повідомляють моніторингові канали, передає Новини.LIVE.

Повідомлення про рух БпЛА. Фото: скриншот із Telegram

Сьогодні, 27 березня, на Одещині пролунали вибухи. Росія атакує дронами-камікадзе з акваторії Чорного моря. Ймовірно працювало ППО. Інформація про наслідки наразі відсутня.

Бомбосховища в Одесі

Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних укриттів та 135 протирадіаційних бомбосховищ у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.

Під час тривоги всі паркінги міста мають бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.

Читайте також:

Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користатися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.

Як повідомляли Новини.LIVE, уночі, 26 березня, Одеську область масовано атакували ударні безпілотники. Пошкоджена портова, енергетична та промислова інфраструктура. Через влучання виникли пожежі, які рятувальники швидко загасили. Відомо про одну постраждалу людину.

Також Новини.LIVE писали, що ввечері 24 березня Одещина знову опинилася під ударом дронів. Ворог атакував житловий масив, де постраждали приватні будинки. Одна людина загинула, ще одна отримала поранення. На місці працювали рятувальники, поліція та прокурори.

 

Одеса вибух Одеська область
Долженко Катерина - редактор, одеський оглядач
Автор:
Долженко Катерина
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації