Главная Одесса На Одесчине прогремели взрывы: угроза дронов

На Одесчине прогремели взрывы: угроза дронов

Дата публикации 27 марта 2026 16:08
на Одесчине прогремели взрывы: угроза дронов
Дым в небе. Фото иллюстративное: depositphotos

Сейчас, 27 марта, в Одесской области прогремел взрыв. Россия атакует дронами с Черного моря. Сейчас информации о последствиях нет.

Об этом сообщают мониторинговые каналы, передает Новини.LIVE.

Вибухи на Одещині
Сообщение о движении БпЛА. Фото: скриншот из Telegram

Взрывы в Одесской области

Сегодня, 27 марта, в Одесской области прогремели взрывы. Россия атакует дронами-камикадзе из акватории Черного моря. Вероятно работало ПВО. Информация о последствиях пока отсутствует.

Бомбоубежища в Одессе

Увидеть полный перечень хранилищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно указано около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где есть ближайший паркинг.

Во время тревоги все паркинги города должны быть открытыми для всех желающих. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.

Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, то следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по телефону "15-35". Также можно позвонить в полицию или в спасательные службы.

Как сообщали Новини.LIVE, ночью, 26 марта, Одесскую область массированно атаковали ударные беспилотники. Повреждена портовая, энергетическая и промышленная инфраструктура. Из-за попадания возникли пожары, которые спасатели быстро потушили. Известно об одном пострадавшем человеке.

Также Новини.LIVE писали, что вечером 24 марта Одесская область снова оказалась под ударом дронов. Враг атаковал жилой массив, где пострадали частные дома. Один человек погиб, еще один получил ранения. На месте работали спасатели, полиция и прокуроры.

 

Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина
