Потужний вибух пролунав в Одеському районі

Дим після вибуху. Фото ілюстративне: ТСН

На Одещині пролунав потужний вибух, зараз, 28 квітня. В регіоні оголошена повітряна тривога у зв'язку із загрозою випуску балістичних ракет з півдня.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Вибух пролунав в межах Одеського району близько 19:03 вечера. За попередніми даними, ворог застосував балістичну ракету типу Іскандер-М. За кілька хвилин до цього в регіоні оголосили повітряну тривогу. Загроза ще одного удару триває до відбою. Люди вже помічають дим у небі після атаки.

Повідомлення про вибух. Фото: скриншот

Бомбосховища в Одесі

Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних укриттів та 135 протирадіаційних бомбосховищ у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.

Додамо, під час тривоги всі паркінги міста мають бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.

Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користатися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про звільнення з полону за допомогою дронів. А також про стеження за мешканцями Криму.