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На Одесчине прогремел мощный взрыв

28 апреля 2025 19:05
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор
Мощный взрыв прогремел в Одесском районе
Дым после взрыва. Фото иллюстративное: ТСН
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор

В Одесской области прогремел мощный взрыв, сейчас, 28 апреля. В регионе объявлена воздушная тревога в связи с угрозой выпуска баллистических ракет с юга.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Взрыв прогремел в пределах Одесского района около 19:03 вечера. По предварительным данным враг применил баллистическую ракету типа Іскандер-М. За несколько минут до этого в регионе объявили воздушную тревогу. Угроза еще одного удара продолжается до отбоя. Люди уже замечают дым в небе после атаки.

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Сообщение о взрыве. Фото: скриншот

Бомбоубежища в Одессе

Увидеть полный перечень убежищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно указано около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где есть ближайший паркинг.

Добавим, во время тревоги все паркинги города должны быть открытыми для всех желающих. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.

Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, то следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по телефону "15-35". Также можно позвонить в полицию или в спасательные службы.

Напомним, недавно мы писали об освобождении из плена с помощью дронов. А также о слежке за жителями Крыма.

 

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