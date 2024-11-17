В Одеській області загинули два працівники Укренерго

Місце влучання. Фото ілюстративне: Слово і діло

В Одеській області сьогодні, 17 листопада, внаслідок російського ракетного обстрілу загинули два співробітники "Укренерго". Вони стали жертвами прямого удару загарбників по підстанції, на якій працювали.

Про це повідомили в Міненерго у неділю, 17 листопада.

Читайте також:

Полеглі енергетики. Фото: Міненерго

Загинули співробітники "Укренерго"

"На жаль, сьогодні під час ворожої атаки сталася трагедія — загинуло два енергетики НЕК "Укренерго" — Дмитро Камінний і Максим Шаргородський. Вони працювали на одній з підстанцій компанії в Одеській області, в яку сьогодні був скерований прямий ворожий удар", — говориться у повідомленні.

Зазначається, що Дмитру Камінному був 41 рік. Він працював в НЕК 16 років, прийшовши шлях від електромонтера з обслуговування підстанції, за кілька років ставши черговим інженером підстанції, а до трагічної події вже 12 років працював диспетчером підстанції.

"Дмитро був професіоналом високого рівня, надійним другом. У нього залишилась 10-річна донька", — повідомили в Міненерго.

Максиму Шаргородському було 44 роки. Енергетичній галузі він віддав майже 20 років життя. З 2005 року працював на підстанції, прийшовши електрослюсарем з ремонту устаткування розподільних пристроїв, за 6 років став електромонтером з обслуговування підстанції, виконував обов’язки диспетчера ПС, був досвідченим фахівцем.

"З початку повномасштабного вторгнення до травня 2023 року Максим був мобілізований до лав ЗСУ, після повернення продовжив працювати електромонтером. У нього залишилась 14-річна донька", — розповіли у Міненерго.

В Міненерго від імені трудового колективу та усіх українських енергетиків висловили співчуття родинам та близьким загиблих.

"На жаль, такі втрати є жахливим нагадуванням про мужність і відданість українських енергетиків, які боронять світло в оселях українців", — підсумували в міністерстві.

Раніше ми писали, що внаслідок ранкового ракетного обстрілу Одещини загинуло двоє людей.

Нагадаємо, на Одещині розгортаються пункти незламності. Також в області зруйновані приватні будинки.