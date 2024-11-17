В Одесской области погибли два работника Укрэнерго

Место попадания. Фото иллюстративное: Слово и дело

В Одесской области сегодня, 17 ноября, в результате российских ракетных обстрелов погибли два сотрудника "Укрэнерго". Они стали жертвами прямого удара захватчиков по подстанции, на которой работали.

Об этом сообщили в Минэнерго в воскресенье, 17 ноября.

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Погибли сотрудники "Укрэнерго"

"К сожалению, сегодня во время вражеской атаки произошла трагедия - погибли два энергетика НЭК "Укрэнерго" — Дмитрий Каминный и Максим Шаргородский. Они работали на одной из подстанций компании в Одесской области, в которую сегодня был направлен прямой вражеский удар", — говорится в сообщении.

Отмечается, что Дмитрию Каминому был 41 год. Он работал в НЭК 16 лет, придя путь от электромонтера по обслуживанию подстанции, через несколько лет став очередным инженером подстанции, а к трагическому событию уже 12 лет работал диспетчером подстанции.

"Дмитрий был профессионалом высокого уровня, надежным другом. У него осталась 10-летняя дочь", — сообщили в Минэнерго.

Максиму Шаргородскому было 44 года. Энергетической отрасли он отдал около 20 лет жизни. С 2005 года работал на подстанции, придя электрослесарем по ремонту оборудования распределительных устройств, за 6 лет стал электромонтером по обслуживанию подстанции, исполнял обязанности диспетчера ПС, был опытным специалистом.

"С начала полномасштабного вторжения до мая 2023 года Максим был мобилизован в ряды ВСУ, по возвращении продолжил работать электромонтером. У него осталась 14-летняя дочь", — рассказали в Минэнерго.

В Минэнерго от имени трудового коллектива и всех украинских энергетиков выразили соболезнования семьям и близким погибших.

"К сожалению, такие потери являются ужасным напоминанием о мужестве и преданности украинских энергетиков, защищающих свет в домах украинцев", — подытожили в министерстве.

Ранее мы писали, что в результате утренних ракетных обстрелов Одесщины погибли два человека.

Напомним, в Одесской области разворачиваются пункты несокрушимости. Также в области разрушены частные дома .