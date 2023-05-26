На Одещині сім населених пунктів без світла через негоду
Після негоди, в Одеській області продовжуються активні заходи щодо ліквідації наслідків. За останню добу вдалося відновити електропостачання в 68 населених пунктах області, що забезпечило світло для 17 тисяч родин. Крім того, було відремонтовано 598 трансформаторних підстанцій.
Про це повідомляє ДТЕК Одеські електромережі.
Станом на 26 травня, без світла залишаються лише 7 населених пунктів області, найбільше постраждав Подільський район. Для відновлення електропостачання, енергетики працюють над ремонтом 3 повітряних ліній, які живлять 30 трансформаторних підстанцій.
Наразі на місці проведення робіт знаходяться 4 бригади, які складаються з 12 фахівців та 4 одиниць техніки.
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Зазначимо, сьогодні, 26 травня, в низці вулиць Одеси буде відсутнє електропостачання. Це пов’язано із проведенням аварійно-відновлювальних робіт. Коли у квартирах з’явиться світло — читайте в матеріалі.
Нагадаємо, учора негода в Одесі спричинила падіння п'яти дерев. Станом на ранок 26 травня комунальники вже впоралися з усіма аварійними ситуаціями. Втім, сьогодні синоптики також прогнозують сильний вітер та шторм.