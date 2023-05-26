На Одещині сім населених пунктів без світла через негоду

Фахівці ремонтують електромережі. Фото: ДТЕК

Після негоди, в Одеській області продовжуються активні заходи щодо ліквідації наслідків. За останню добу вдалося відновити електропостачання в 68 населених пунктах області, що забезпечило світло для 17 тисяч родин. Крім того, було відремонтовано 598 трансформаторних підстанцій.

Про це повідомляє ДТЕК Одеські електромережі.

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Станом на 26 травня, без світла залишаються лише 7 населених пунктів області, найбільше постраждав Подільський район. Для відновлення електропостачання, енергетики працюють над ремонтом 3 повітряних ліній, які живлять 30 трансформаторних підстанцій.

Наразі на місці проведення робіт знаходяться 4 бригади, які складаються з 12 фахівців та 4 одиниць техніки.

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Зазначимо, сьогодні, 26 травня, в низці вулиць Одеси буде відсутнє електропостачання. Це пов’язано із проведенням аварійно-відновлювальних робіт. Коли у квартирах з’явиться світло — читайте в матеріалі.

Нагадаємо, учора негода в Одесі спричинила падіння п'яти дерев. Станом на ранок 26 травня комунальники вже впоралися з усіма аварійними ситуаціями. Втім, сьогодні синоптики також прогнозують сильний вітер та шторм.