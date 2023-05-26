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На Одещині сім населених пунктів без світла через негоду

26 травня 2023 17:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
На Одещині сім населених пунктів без світла через негоду
Фахівці ремонтують електромережі. Фото: ДТЕК
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Після негоди, в Одеській області продовжуються активні заходи щодо ліквідації наслідків. За останню добу вдалося відновити електропостачання в 68 населених пунктах області, що забезпечило світло для 17 тисяч родин. Крім того, було відремонтовано 598 трансформаторних підстанцій.

Про це повідомляє ДТЕК Одеські електромережі.

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Станом на 26 травня, без світла залишаються лише 7 населених пунктів області, найбільше постраждав Подільський район. Для відновлення електропостачання, енергетики працюють над ремонтом 3 повітряних ліній, які живлять 30 трансформаторних підстанцій.

Наразі на місці проведення робіт знаходяться 4 бригади, які складаються з 12 фахівців та 4 одиниць техніки.

Якщо у вас все ще немає електропостачання, ви можете повідомити про це 

  • приватних повідомлень на нашій сторінці у Facebook;
  • використання спеціальної форми на нашому вебсайті в розділі "Відсутня електроенергія?";
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків, лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Зазначимо, сьогодні, 26 травня, в низці вулиць Одеси буде відсутнє електропостачання. Це пов’язано із проведенням аварійно-відновлювальних робіт. Коли у квартирах з’явиться світло — читайте в матеріалі

Нагадаємо, учора негода в Одесі спричинила падіння п'яти дерев. Станом на ранок 26 травня комунальники вже впоралися з усіма аварійними ситуаціями. Втім, сьогодні синоптики також прогнозують сильний вітер та шторм. 

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