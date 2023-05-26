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В Одесской области семь населенных пунктов без света из-за непогоды

26 мая 2023 17:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одесской области семь населенных пунктов без света из-за непогоды
Специалисты ремонтируют электросети. Фото: ДТЭК
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

После непогоды, в Одесской области продолжаются активные меры по ликвидации последствий. За последние сутки удалось возобновить электроснабжение в 68 населенных пунктах области, что обеспечило свет для 17 тысяч семей. Кроме того, было отремонтировано 598 трансформаторных подстанций.

Об этом сообщает ДТЭК Одесские электросети.

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По состоянию на 26 мая без света остаются лишь 7 населенных пунктов области, больше всего пострадал Подольский район. Для восстановления электроснабжения, энергетики работают над ремонтом 3 воздушных линий, питающих 30 трансформаторных подстанций.

Сейчас на месте проведения работ находятся 4 бригады, состоящие из 12 специалистов и 4 единиц техники.

Если у вас все еще нет электроснабжения, вы можете сообщить об этом

  • частных сообщений на нашей странице Facebook;
  • использование специальной формы на нашем вебсайте в разделе "Отсутствует электроэнергия?";
  • позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Отметим, сегодня, 26 мая, в ряде улиц Одессы будет отсутствовать электроснабжение. Это связано с проведением аварийно-восстановительных работ. Когда в квартирах появится свет – читайте в материале.

Напомним, вчера непогода в Одессе повлекла за собой падение пяти деревьев. По состоянию на утро 26 мая коммунальщики справились со всеми аварийными ситуациями. Впрочем, сегодня синоптики прогнозируют сильный ветер и шторм.

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