В Одесской области семь населенных пунктов без света из-за непогоды
После непогоды, в Одесской области продолжаются активные меры по ликвидации последствий. За последние сутки удалось возобновить электроснабжение в 68 населенных пунктах области, что обеспечило свет для 17 тысяч семей. Кроме того, было отремонтировано 598 трансформаторных подстанций.
Об этом сообщает ДТЭК Одесские электросети.
По состоянию на 26 мая без света остаются лишь 7 населенных пунктов области, больше всего пострадал Подольский район. Для восстановления электроснабжения, энергетики работают над ремонтом 3 воздушных линий, питающих 30 трансформаторных подстанций.
Сейчас на месте проведения работ находятся 4 бригады, состоящие из 12 специалистов и 4 единиц техники.
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Отметим, сегодня, 26 мая, в ряде улиц Одессы будет отсутствовать электроснабжение. Это связано с проведением аварийно-восстановительных работ. Когда в квартирах появится свет – читайте в материале.
Напомним, вчера непогода в Одессе повлекла за собой падение пяти деревьев. По состоянию на утро 26 мая коммунальщики справились со всеми аварийными ситуациями. Впрочем, сегодня синоптики прогнозируют сильный ветер и шторм.