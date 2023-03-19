На Одещині сьогодні пролунає вибух

Піротехніки знищать снаряд часів Другої світової війни

Небезпечну знахідну виявили в Роздільнянському районі. Її знищать піротехніки ДСНС.

Про це повідомляє ГУ ДСНС в Одеській області.

"В Роздільнянському районі, за межами села Павлівка, виявлено вибухонебезпечний предмет часів Другої світової війни. Артснаряд калібру 75 мм вилучили піротехніки ДСНС", — йдеться у повідомленні.

Знищення небезпечної знахідки заплановано 19 березня 2023 року.

Рятувальники зазначають, що знайдені боєприпаси часів Другої світової війни знаходяться у бойовому стані. Небезпека в тому, що, пролежавши в землі, вони можуть ржавіти, утворюючи сполуки — цикліти. І при неправильному дотику, транспортуванні чи перенесенні він може здетонувати. Загроза вибуху існує навіть тоді, коли по ньому вдарити лопатою, сапкою чи зачепити плугом або трактором.

У Службі порятунку нагадали, що варто роботи у випадку, якщо натрапили на боєприпас:

найперше — не панікувати

зателефонувати за номером 101, 102

якщо маєте змогу, то загородити місце знахідки, щоб її ніхто не знайшов

за жодних обставин предмет не можна брати до рук чи переносити

не можна по ньому стукати

не здавати на металобрухт

не можна кидати в багаття

Нагадаємо, в Одеські області піротехніки ДСНС регулярно знешкоджують вибухонебезпечні предмети, які виявляють у різних районах області.