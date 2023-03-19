На Одещині сьогодні пролунає вибух
Небезпечну знахідну виявили в Роздільнянському районі. Її знищать піротехніки ДСНС.
Про це повідомляє ГУ ДСНС в Одеській області.
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"В Роздільнянському районі, за межами села Павлівка, виявлено вибухонебезпечний предмет часів Другої світової війни. Артснаряд калібру 75 мм вилучили піротехніки ДСНС", — йдеться у повідомленні.
Знищення небезпечної знахідки заплановано 19 березня 2023 року.
Рятувальники зазначають, що знайдені боєприпаси часів Другої світової війни знаходяться у бойовому стані. Небезпека в тому, що, пролежавши в землі, вони можуть ржавіти, утворюючи сполуки — цикліти. І при неправильному дотику, транспортуванні чи перенесенні він може здетонувати. Загроза вибуху існує навіть тоді, коли по ньому вдарити лопатою, сапкою чи зачепити плугом або трактором.
У Службі порятунку нагадали, що варто роботи у випадку, якщо натрапили на боєприпас:
- найперше — не панікувати
- зателефонувати за номером 101, 102
- якщо маєте змогу, то загородити місце знахідки, щоб її ніхто не знайшов
- за жодних обставин предмет не можна брати до рук чи переносити
- не можна по ньому стукати
- не здавати на металобрухт
- не можна кидати в багаття
Нагадаємо, в Одеські області піротехніки ДСНС регулярно знешкоджують вибухонебезпечні предмети, які виявляють у різних районах області.