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В Одесской области сегодня раздастся взрыв

19 марта 2023 10:30
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист
В Одесской области сегодня раздастся взрыв
Пиротехники уничтожат снаряд времен Второй мировой войны
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист

Опасную находку обнаружили в Раздельнянском районе. Ее уничтожат пиротехники ГСЧС.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС в Одесской области.

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"В Раздельнянском районе, за пределами села Павловка, обнаружен взрывоопасный предмет времен Второй мировой войны. Артснаряд калибра 75 мм изъяли пиротехники ГСЧС", — говорится в сообщении.

Уничтожение опасной находки запланировано на 19 марта 2023 года.

Спасатели отмечают, что обнаруженные боеприпасы времен Второй мировой войны находятся в боевом состоянии. Опасность в том, что, пролежав в земле, они могут ржаветь, образуя соединения — циклиты. И при неправильном прикосновении, транспортировке или переносе он может детонировать. Угроза взрыва существует даже тогда, когда по нему ударить лопатой, тяпкой или задеть плугом, или трактором.

В Службе спасения напомнили, что стоит работы в случае, если наткнулись на боеприпас:

  • прежде всего — не паниковать
  • позвонить по номеру 101, 102
  • если можете, то загородить место находки, чтобы ее никто не нашел
  • ни при каких обстоятельствах предмет нельзя брать в руки или переносить
  • нельзя по нему стучать
  • не сдавать на металлолом
  • нельзя бросать в костер

Напомним, в Одесские области пиротехники ГСЧС регулярно обезвреживают взрывоопасные предметы, которые обнаруживают в разных районах области.

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