В Одесской области сегодня раздастся взрыв
Опасную находку обнаружили в Раздельнянском районе. Ее уничтожат пиротехники ГСЧС.
Об этом сообщает ГУ ГСЧС в Одесской области.
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"В Раздельнянском районе, за пределами села Павловка, обнаружен взрывоопасный предмет времен Второй мировой войны. Артснаряд калибра 75 мм изъяли пиротехники ГСЧС", — говорится в сообщении.
Уничтожение опасной находки запланировано на 19 марта 2023 года.
Спасатели отмечают, что обнаруженные боеприпасы времен Второй мировой войны находятся в боевом состоянии. Опасность в том, что, пролежав в земле, они могут ржаветь, образуя соединения — циклиты. И при неправильном прикосновении, транспортировке или переносе он может детонировать. Угроза взрыва существует даже тогда, когда по нему ударить лопатой, тяпкой или задеть плугом, или трактором.
В Службе спасения напомнили, что стоит работы в случае, если наткнулись на боеприпас:
- прежде всего — не паниковать
- позвонить по номеру 101, 102
- если можете, то загородить место находки, чтобы ее никто не нашел
- ни при каких обстоятельствах предмет нельзя брать в руки или переносить
- нельзя по нему стучать
- не сдавать на металлолом
- нельзя бросать в костер
Напомним, в Одесские области пиротехники ГСЧС регулярно обезвреживают взрывоопасные предметы, которые обнаруживают в разных районах области.