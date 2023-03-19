В Одесской области сегодня раздастся взрыв

Пиротехники уничтожат снаряд времен Второй мировой войны

Опасную находку обнаружили в Раздельнянском районе. Ее уничтожат пиротехники ГСЧС.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС в Одесской области.

"В Раздельнянском районе, за пределами села Павловка, обнаружен взрывоопасный предмет времен Второй мировой войны. Артснаряд калибра 75 мм изъяли пиротехники ГСЧС", — говорится в сообщении.

Уничтожение опасной находки запланировано на 19 марта 2023 года.

Спасатели отмечают, что обнаруженные боеприпасы времен Второй мировой войны находятся в боевом состоянии. Опасность в том, что, пролежав в земле, они могут ржаветь, образуя соединения — циклиты. И при неправильном прикосновении, транспортировке или переносе он может детонировать. Угроза взрыва существует даже тогда, когда по нему ударить лопатой, тяпкой или задеть плугом, или трактором.

В Службе спасения напомнили, что стоит работы в случае, если наткнулись на боеприпас:

прежде всего — не паниковать

позвонить по номеру 101, 102

если можете, то загородить место находки, чтобы ее никто не нашел

ни при каких обстоятельствах предмет нельзя брать в руки или переносить

нельзя по нему стучать

не сдавать на металлолом

нельзя бросать в костер

Напомним, в Одесские области пиротехники ГСЧС регулярно обезвреживают взрывоопасные предметы, которые обнаруживают в разных районах области.