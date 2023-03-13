Вибухи на Одещині: піротехніки знищать мінометну міну
В Одеські області сьогодні знешкодять вибухонебезпечний предмет. Його виявили напередодні.
Про це повідомляє ГУ ДСНС в Одеській області.
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"Виявлену напередодні в районі села Фонтанка Одеського району мінометну міну калібру 82 мм, буде контрольовано знищено фахівцями ДСНС. Боєприпас часів Другої світової війни", — йдеться у повідомленні.
Рятувальники нагадують, у разі виявлення боєприпасів або речей, за зовнішніми ознаками схожих на боєприпаси, треба одразу повідомити про знахідку до службу порятунку"101".
Категорично забороняється:
- брати їх до рук, наносити по ним удари, робити спроби розібрати ВНП;
- переносити або перекатувати з місця на місце;
- кидати їх в вогнище або розводити над ними полум’я;
- збирати та здавати їх як металобрухт.
Зазначимо, протягом 10-11 березня піротехніки на Миколаївщині здійснили 31 виїзд на розмінування, вилучивши 139 боєприпасів. З початку повномасштабної війни — 12 038.
Нагадаємо, на території Придністров’я знаходяться склади із тоннами боєприпасів. Якщо вони вибухнуть, то Одесу чекатиме екологічна катастрофа.