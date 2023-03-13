Вибухи на Одещині

Рятувальники підірвуть міну часів Другої світової війни

В Одеські області сьогодні знешкодять вибухонебезпечний предмет. Його виявили напередодні.

Про це повідомляє ГУ ДСНС в Одеській області.

"Виявлену напередодні в районі села Фонтанка Одеського району мінометну міну калібру 82 мм, буде контрольовано знищено фахівцями ДСНС. Боєприпас часів Другої світової війни", — йдеться у повідомленні.

Рятувальники нагадують, у разі виявлення боєприпасів або речей, за зовнішніми ознаками схожих на боєприпаси, треба одразу повідомити про знахідку до службу порятунку"101".

Категорично забороняється:

брати їх до рук, наносити по ним удари, робити спроби розібрати ВНП;

переносити або перекатувати з місця на місце;

кидати їх в вогнище або розводити над ними полум’я;

збирати та здавати їх як металобрухт.

Зазначимо, протягом 10-11 березня піротехніки на Миколаївщині здійснили 31 виїзд на розмінування, вилучивши 139 боєприпасів. З початку повномасштабної війни — 12 038.

Нагадаємо, на території Придністров’я знаходяться склади із тоннами боєприпасів. Якщо вони вибухнуть, то Одесу чекатиме екологічна катастрофа.