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Вибухи на Одещині: піротехніки знищать мінометну міну

13 березня 2023 10:30
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст
Вибухи на Одещині
Рятувальники підірвуть міну часів Другої світової війни
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

В Одеські області сьогодні знешкодять вибухонебезпечний предмет. Його виявили напередодні.

Про це повідомляє ГУ ДСНС в Одеській області.

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"Виявлену напередодні в районі села Фонтанка Одеського району мінометну міну калібру 82 мм, буде контрольовано знищено фахівцями ДСНС. Боєприпас часів Другої світової війни", — йдеться у повідомленні.

Рятувальники нагадують, у разі виявлення боєприпасів або речей, за зовнішніми ознаками схожих на боєприпаси, треба одразу повідомити про знахідку до службу порятунку"101".

Категорично забороняється:

  •  брати їх до рук, наносити по ним удари, робити   спроби розібрати ВНП;
  •  переносити або перекатувати з місця на місце;
  •  кидати їх в вогнище або розводити над ними   полум’я;
  •  збирати та здавати їх як металобрухт.

Зазначимо, протягом 10-11 березня піротехніки на Миколаївщині здійснили 31 виїзд на розмінування, вилучивши 139 боєприпасів. З початку повномасштабної війни — 12 038.

Нагадаємо, на території Придністров’я знаходяться склади із тоннами боєприпасів. Якщо вони вибухнуть, то Одесу чекатиме екологічна катастрофа.

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