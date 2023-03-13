Взрывы в Одесской области

Спасатели взорвут мину времен Второй мировой войны

В Одесские области сегодня обезвредят взрывоопасный предмет. Его обнаружили накануне.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС в Одесской области.

"Обнаруженная накануне в районе села Фонтанка Одесского района минометная мина калибра 82 мм, будет контролирована уничтожена специалистами ГСЧС. Боеприпас времен Второй мировой войны" , — говорится в сообщении.

Спасатели напоминают, что в случае обнаружения боеприпасов или вещей, по внешним признакам похожим на боеприпасы, нужно сразу сообщить о находке в службу спасения "101".

Категорически запрещается:

брать их в руки, наносить по ним удары, делать попытки разобрать ВНП;

переносить или перекатывать с места на место;

бросать их в костер или разводить над ними пламя;

собирать и сдавать их как металлолом.

Отметим, в течение 10-11 марта пиротехники в Николаевской области совершили 31 выезд на разминирование, изъяв 139 боеприпасов. С начала полномасштабной войны — 12 038.

Напомним, на территории Приднестровья находятся склады с тоннами боеприпасов. Если они разразятся, то Одессу будет ждать экологическая катастрофа.