Взрывы в Одесской области: пиротехники уничтожат минометную мину
В Одесские области сегодня обезвредят взрывоопасный предмет. Его обнаружили накануне.
Об этом сообщает ГУ ГСЧС в Одесской области.
-
В Украине с ноября могут ввести новые штрафы для водителей
-
В Харьковской области будут судить женщину, которая загрязняла окружающую среду: что ей угрожает
-
Украина стала третьим импортером оружия в мире
-
Супермодели в откровенных платьях, Шэрон Стоун в желтом: образы звезд на афтепати "Оскар-2023"
-
"Шахтер" предложил бесплатно транслировать матчи чемпионата Украины
-
СМИ узнали, что Си Цзиньпин посетит россию уже на следующей неделе
-
Сотни мигрантов пытаются прорваться в США из Мексики: какая причина
-
В Винницкой области СБУ задержала бежавшего в Приднестровье херсонского коллаборанта
-
Офис омбудсмена Украины сообщил о найденных детях во время войны на востоке Украины
-
НБУ снизил поддержку курса гривны продажей валюты: что известно
"Обнаруженная накануне в районе села Фонтанка Одесского района минометная мина калибра 82 мм, будет контролирована уничтожена специалистами ГСЧС. Боеприпас времен Второй мировой войны" , — говорится в сообщении.
Спасатели напоминают, что в случае обнаружения боеприпасов или вещей, по внешним признакам похожим на боеприпасы, нужно сразу сообщить о находке в службу спасения "101".
Категорически запрещается:
- брать их в руки, наносить по ним удары, делать попытки разобрать ВНП;
- переносить или перекатывать с места на место;
- бросать их в костер или разводить над ними пламя;
- собирать и сдавать их как металлолом.
Отметим, в течение 10-11 марта пиротехники в Николаевской области совершили 31 выезд на разминирование, изъяв 139 боеприпасов. С начала полномасштабной войны — 12 038.
Напомним, на территории Приднестровья находятся склады с тоннами боеприпасов. Если они разразятся, то Одессу будет ждать экологическая катастрофа.