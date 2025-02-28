Скільки вироків винесли по ухилянтам за рік на Одещині

Фігурант на суді. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

За 2024 рік на суди Одещини винесли 30 вироків по справах щодо ухилянтів від військового призову. Проте відкритих справ було значно більше.

Про це повідомив начальник обласної прокуратури Ігор Домущейми на Одеської обласної ради.

Читайте також:

Скільки відкритих справ

Всього від початку воєнного стану Одеська обласна прокуратура скерувала до суду 94 обвинувальних акти за фактом ухилення від призову. Проте судами було ухвалено лише 67 обвинувальних вироків. Крім того, минулого року до суду скеровано 77 справ щодо переправлення ухилянтів через кордон. У цих кримінальних провадженнях фігурують 114 мешканців регіону. І тільки в 30 випадках судами були прийняти рішення. Це пов'язано зокрема із тим, що деякі процеси іноді затягуються місяцями.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про військового, який кинув гранату в ТЦК. А також про затримання водія на кордоні з Одещиною.