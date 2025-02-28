Сколько приговоров вынесли по уклонистам за год в Одесской области

Фигурант на суде. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

За 2024 год суды Одесской области вынесли 30 приговоров по делам об уклонистах от военного призыва. Однако открытых дел было значительно больше.

Об этом сообщил начальник областной прокуратуры Игорь Домущейми на Одесском областном совете.

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Сколько открытых дел

Всего с начала военного положения Одесская областная прокуратура направила в суд 94 обвинительных акта по факту уклонения от призыва. Однако судами было принято только 67 обвинительных приговоров. Кроме того, в прошлом году в суд направлено 77 дел по переправке уклонистов через границу. В этих уголовных производствах фигурируют 114 жителей региона. И только в 30 случаях судами были приняты решения. Это связано в частности с тем, что некоторые процессы иногда затягиваются месяцами.

Напомним, недавно мы писали о военном, который бросил гранату в ТЦК. А также о задержании водителя на границе с Одесской областью.