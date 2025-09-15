Відео
Головна Одеса На Одещині судили "багатодітного" за ухилення від мобілізації

На Одещині судили "багатодітного" за ухилення від мобілізації

Ua ru
Дата публікації: 15 вересня 2025 01:29
Вирок за ухилення від мобілізації в Одеській області
Суддівський молот. Фото ілюстративне: freepik

Жителю Одеській області призначили ув’язнення за ухилення від призову. Обвинувачений пояснював неявку наявністю чотирьох дітей, але на момент вручення повістки батьківство не було оформлене.

Про це Новини.LIVE дізналися з матеріалів Єдиного державного реєстру досудового розслідування.

Чоловік проігнорував повістку

Відомо, що 12 грудня 2023 року військово-лікарська комісія визнала його придатним до служби. Чоловіка повідомили про обов’язок прибути до територіального центру комплектування для відряджання до навчального підрозділу. Він не з’явився, а телефон вимкнув. Акт про неявку оформлено того ж дня.

У процесі розгляду справи обвинувачений провину не визнав і заявив, що проходити службу не збирається. Він повідомив, що живе у цивільному шлюбі близько 20 років і виховує з нею чотирьох дітей. Проте на момент виклику до війська у свідоцтвах про народження батьком він не значився. В ТЦК підтвердили, що чоловік пред’являв документи на дітей, але підстав для відстрочки не було, адже офіційного підтвердження батьківства не існувало.

Яке покарання за ухилення від мобілізації

Лише згодом, у січні 2025 року, за результатами генетичних тестів, батьківство трьох дітей підтвердили; у квітні 2025 року видали повторні свідоцтва про народження. Суд зауважив, що ці кроки зроблено після відкриття кримінального провадження і вони не змінюють факт умисної неявки за повісткою у грудні 2023-го.

Тож чоловіка визнано винним в ухиленні від призову під час мобілізації та позбавили волі на строк 3 роки 3 місяці. 

Нагадаємо, на Одещині прикордонник вимагав гроші за незаконний "транзит" військовозобов’язаних трасою Одеса-Рені. Також ми писали, що в аварії загинув 33-річний морпіх Артур Соснін із Вилківської громади, він був захисником острова Зміїний і понад два роки провів у російському полоні.

Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
