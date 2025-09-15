Вирок за ухилення від мобілізації в Одеській області

На Одещині судили "багатодітного" за ухилення від мобілізації
Жителю Одеській області призначили ув’язнення за ухилення від призову. Обвинувачений пояснював неявку наявністю чотирьох дітей, але на момент вручення повістки батьківство не було оформлене.
Про це Новини.LIVE дізналися з матеріалів Єдиного державного реєстру досудового розслідування.
Чоловік проігнорував повістку
Відомо, що 12 грудня 2023 року військово-лікарська комісія визнала його придатним до служби. Чоловіка повідомили про обов’язок прибути до територіального центру комплектування для відряджання до навчального підрозділу. Він не з’явився, а телефон вимкнув. Акт про неявку оформлено того ж дня.
У процесі розгляду справи обвинувачений провину не визнав і заявив, що проходити службу не збирається. Він повідомив, що живе у цивільному шлюбі близько 20 років і виховує з нею чотирьох дітей. Проте на момент виклику до війська у свідоцтвах про народження батьком він не значився. В ТЦК підтвердили, що чоловік пред’являв документи на дітей, але підстав для відстрочки не було, адже офіційного підтвердження батьківства не існувало.
Яке покарання за ухилення від мобілізації
Лише згодом, у січні 2025 року, за результатами генетичних тестів, батьківство трьох дітей підтвердили; у квітні 2025 року видали повторні свідоцтва про народження. Суд зауважив, що ці кроки зроблено після відкриття кримінального провадження і вони не змінюють факт умисної неявки за повісткою у грудні 2023-го.
Тож чоловіка визнано винним в ухиленні від призову під час мобілізації та позбавили волі на строк 3 роки 3 місяці.
