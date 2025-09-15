Видео
На Одесчине судили "многодетного" за уклонение от мобилизации

На Одесчине судили "многодетного" за уклонение от мобилизации

Ua ru
Дата публикации 15 сентября 2025 01:29
Приговор за уклонение от мобилизации в Одесской области
Судейский молот. Фото иллюстративное: freepik

Жителю Одесской области назначили заключение за уклонение от призыва. Обвиняемый объяснял неявку наличием четырех детей, но на момент вручения повестки отцовство не было оформлено.

Об этом Новини.LIVE узнали из материалов Единого государственного реестра досудебного расследования.

Читайте также:

Мужчина проигнорировал повестку

Известно, что 12 декабря 2023 года военно-врачебная комиссия признала его годным к службе. Мужчине сообщили об обязанности прибыть в территориальный центр комплектования для командирования в учебное подразделение. Он не явился, а телефон выключил. Акт о неявке оформлен в тот же день.

В процессе рассмотрения дела обвиняемый вину не признал и заявил, что проходить службу не собирается. Он сообщил, что живет в гражданском браке около 20 лет и воспитывает с ней четырех детей. Однако на момент вызова в армию в свидетельствах о рождении отцом он не значился. В ТЦК подтвердили, что мужчина предъявлял документы на детей, но оснований для отсрочки не было, ведь официального подтверждения отцовства не существовало.

Какое наказание за уклонение от мобилизации

Лишь впоследствии, в январе 2025 года, по результатам генетических тестов, отцовство трех детей подтвердили; в апреле 2025 года выдали повторные свидетельства о рождении. Суд отметил, что эти шаги сделаны после открытия уголовного производства и они не меняют факт умышленной неявки по повестке в декабре 2023-го.

Поэтому мужчина признан виновным в уклонении от призыва по мобилизации и лишен свободы на срок 3 года 3 месяца.

Напомним, в Одесской области пограничник требовал деньги за незаконный "транзит" военнообязанных по трассе Одесса-Рени. Также мы писали, что в аварии погиб 33-летний морпех Артур Соснин из Вилковской громады, он был защитником острова Змеиный и более двух лет провел в российском плену.

Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
