Уродженця Молдови на Одещині судили як ухилянта - отримав повістку від ТЦК

ТЦК на вулиці. Фото ілюстративне: ukr-live

Уродженець Молдови, що проживає у Бесарабському районі Одещини відмовився від отримання повістки від ТЦК. На нього відкрили кримінальну справу, чоловіку довелося захищатися у суді.

Про це Новини.LIVE дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

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Подробиці справи

Уродженець села Бендери Республіки Молдова, який проживав на Одещині з українським громадянстком був доставлений у відділок ТЦК та отримав повістку. Однак він від неї відмовився, а військово-лікарську комісію не пройшов, хоча поважних причин на те не мав. За такі дії на чоловіка відкрили кримінальне провадження за фактом ухилення від військового обліку.

Що вирішив суд

Фігуранта визнали винним за ч. 1 ст. 337 КК України (ухилення від військового обліку). За це він має сплатити 5100 гривень штрафу (300 неоподаткованих мінімумів).

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що ексвоєнком Борисов торгував відстрочками із СІЗО. А також військового, який допомогав уникати мобілізації.