Одеський військовий ЗСУ попереджав ухилянтів про мобілізаційні заходи ТЦК

Військовий з грошима. Фото ілюстративне: city-izyum

Військовий з Одеси за гроші допомагав працівникам одного з міських СТО міста уникати мобілізації до ЗСУ. Однак на цьому його викрили правоохоронці, за що ділок ледь не потрапив у в’язницю.

Про це Новини.LIVE дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

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Подробиці справи

Військовий з Одеси, якому було надано право перевіряти документи, домовився із власниками СТО, що за 1000 доларів допоможе "вирішити питання" із ТЦК. За гроші фігурант регулярно передавав керівництву автосалону дані про мобілізаційні заходи, завдяки чому бізнесмени вчасно його зачиняли, чим допомогали працівникам не потрапити під призов до лав ЗСУ. Однак ділка спіймали на гарячому та відкрили кримінальну справу. На суді підозрюваний визнав свою провину.

Що вирішив суд

Фігуранта визнали винним за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 та ч. 1 ст. 368 Кримінального кодексу України (перешкоджання діяльності ЗСУ, прийняття обіцянки про одержання хабаря за домовленністю осіб). Однак суд звільнив його від 5 років позбавлення волі, якщо протягом 3 років він не вчинить нового кримінального правопорушення.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про військового, який обкрадав будинки. А також про чоловіка, який двічі проігнорував повістку.

