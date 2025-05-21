Одесский военный ВСУ предупреждал уклонистов о мобилизационных мероприятиях ТЦК

Военный с деньгами. Фото иллюстративное: city-izyum

Военный из Одессы за деньги помогал работникам одного из городских СТО города избегать мобилизации в ВСУ. Однако на этом его разоблачили правоохранители, за что делец едва не попал в тюрьму.

Об этом Новини.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.

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Подробности дела

Военный из Одессы, которому было предоставлено право проверять документы, договорился с владельцами СТО, что за 1000 долларов поможет "решить вопрос" с ТЦК. За деньги фигурант регулярно передавал руководству автосалона данные о мобилизационных мероприятиях, благодаря чему бизнесмены вовремя его закрывали, чем помогали работникам не попасть под призыв в ряды ВСУ. Однако дельца поймали с поличным и открыли уголовное дело. На суде подозреваемый признал свою вину.

Что решил суд

Фигуранта признали виновным по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 и ч. 1 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (препятствование деятельности ВСУ, принятие обещания о получении взятки по договоренности лиц). Однако суд освободил его от 5 лет лишения свободы, если в течение 3 лет он не совершит нового уголовного правонарушения.

Напомним, недавно мы писали о военном, который обворовывал дома. А также о мужчине, который дважды проигнорировал повестку.