Уроженца Молдовы на Одесчине судили как уклониста - получил повестку от ТЦК

ТЦК на улице. Фото иллюстративное: ukr-live

Уроженец Молдовы, проживающий в Бессарабском районе Одесской области отказался от получения повестки от ТЦК. На него открыли уголовное дело, мужчине пришлось защищаться в суде.

Об этом Новини.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.

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Подробности дела

Уроженец села Бендеры Республики Молдова, который проживал в Одесской области с украинским гражданством был доставлен в отделение ТЦК и получил повестку. Однако он от нее отказался, а военно-врачебную комиссию не прошел, хотя уважительных причин на то не имел. За такие действия на мужчину открыли уголовное производство по факту уклонения от воинского учета.

Что решил суд

Фигуранта признали виновным по ч. 1 ст. 337 УК Украины (уклонение от воинского учета). За это он должен заплатить 5100 гривен штрафа (300 необлагаемых минимумов).

Напомним, недавно мы писали о том, что экс-военком Борисов торговал отсрочками из СИЗО. А также военного, который помогал избегать мобилизации.