На Одещині судитимуть працівницю порту за недбалість

Порт Южний на Одещині. Фото: google.com

За результатами проведення тендерних процедур між Портом "Южний" та Товариством було укладено договір про закупівлю фарби для суден портового флоту. Своєю чергою, керівниця відділу належним чином не здійснила пошук, збір та аналіз загальнодоступної інформації про ціну підприємства.

Про це повідомляє пресслужба Одеської обласної прокуратури.

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Внаслідок неналежного виконання своїх службових обов’язків обвинуваченою та в порушення вимог ЗУ "Про публічні закупівлі", вказану фарбу придбано за ціною 5 мільйонів, що значно перевищували ринкову вартість. Такими протиправними діями державному підприємству завдано понад 1,5 млн грн шкоди.

Яке покарання чекає на працівницю порту

Прокурори Доброславської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно в.о. начальника одного з відділів ДП "Морський торговельний порт "Южний" за фактом службової недбалості (ч. 2 ст. 367 КК України). Такі дії караються позбавленням волі на строк від двох до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від двохсот п'ятдесяти до семисот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.

Нагадаємо, заступник гендиректора комунального медичного підприємства Одеської обласної ради може стати обвинуваченим за фактом службової недбалості. Прокурори скерували до суду обвинувальний акт щодо переплати на закупівлі медичного обладнання на суму 4,4 млн грн.

Також службовців комунального підприємства на Одещині підозрюють у розтраті 1 млн грн. Гроші вони "заробили" на закупівлі спецмашини для очищення каналізацій.

Ми писали, що фігурантка, яка перебуває на посаді в.о. директора одного з державних підприємств в Одеській області, привласнила понад 3,5 млн грн бюджетних коштів. Ці гроші мали піти на реконструкцію футбольного поля у селі Лиманка.