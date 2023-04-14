В Одесской области будут судить работницу порта за халатность

Порт Южный в Одесской области. Фото: google.com

По результатам проведения тендерных процедур между Портом "Южный" и Обществом был заключен договор о закупке краски для судов портового флота. В свою очередь руководитель отдела должным образом не осуществила поиск, сбор и анализ общедоступной информации о цене предприятия.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

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В результате ненадлежащего выполнения своих служебных обязанностей обвиняемой и в нарушение требований ЗУ "О публичных закупках", указанная краска приобретена по цене 5 миллионов, что значительно превышало рыночную стоимость. Такими противоправными действиями государственному предприятию нанесено более 1,5 млн грн ущерба.

Какое наказание ждет работницу порта

Прокуроры Доброславской окружной прокуратуры направили в суд обвинительный акт по и.о. начальника одного из отделов ГП "Морской торговый порт "Южный" по факту служебной халатности (ч. 2 ст. 367 УК Украины). Такие действия наказываются лишением свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и со штрафом от двухсот пятидесяти до семисот пятидесяти тысяч рублей или без такового.

Напомним, заместитель гендиректора коммунального медицинского предприятия Одесского областного совета может стать обвиняемым по факту служебной халатности. Прокуроры направили в суд обвинительный акт по переплате на закупки медицинского оборудования на сумму 4,4 млн грн.

Также служащих коммунального предприятия в Одесской области подозревают в растрате 1 млн грн. Деньги они "заработали" на закупке спецмашины для очистки канализаций.

Мы писали, что фигурантка, которая находится на должности и. директора одного из государственных предприятий в Одесской области, присвоила более 3,5 млн грн бюджетных средств. Эти деньги должны были пойти на реконструкцию футбольного поля в селе Лиманка.