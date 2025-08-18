Як будуть працювати школи на Одещині у 2025 році

Діти у школі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Понад 230 тисяч учнів Одещини незабаром сядуть за парти, з них 17990 — підуть до школи вперше. Під час підготовки до 1 вересня особливу увагу приділили питанням безпеки в закладах освіти.

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Підготовка до навчального року

Очний формат навчання у цьому учбовому році, за оперативною інформацією органів управління освітою, буде переважати в усіх районах. Однак заходам безпеки також приділили увагу. Саме тому в області будуються нові укриття та розширюються вже наявні.

"Використовуються всі можливості для захисту дітей та вчителів. З кожним роком шкіл, які б працювали виключно дистанційно все менше. Подільський та Ізмаїльський район досягли значного прогресу у цьому питанні – попередньо тут не планується робота закладів виключно у дистаційному форматі",— йдеться у повідомленні Одеської ОВА.

Де діти будуть навчатися очно

Формати навчання у районах області:

Березівський район (11 517 учнів) — 52 заклади очно, 10 змішано, 2 дистанційно.

Болградський район (12 624 учні) — 54 очно, 5 змішано, 5 дистанційно.

Одеський район (89 000 учнів) — 64 очно, 23 змішано, 11 дистанційно.

м. Одеса — усі школи працюють у форматі очного/змішаного навчання.

Роздільнянський район (11 414 учнів) — 46 очно, 7 змішано, 2 дистанційно.

Ізмаїльський район (21 118 учнів) — 52 очно, 12 змішано.

Білгород-Дністровський район (20 596 учнів) — 71 очно, 5 змішано, 2 дистанційно.

Подільський район (21 203 учні) — 67 очно, 5 змішано.

