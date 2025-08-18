Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабПсихологияАвтоВойнаTravelАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса На Одесчине в этом году за парты сядут 18 тыс. первоклашек

На Одесчине в этом году за парты сядут 18 тыс. первоклашек

Ua ru
Дата публикации 18 августа 2025 19:19
Как будут работать школы в Одесской области в 2025 году
Дети в школе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Более 230 тысяч учеников Одесской области вскоре сядут за парты, из них 17 990 — пойдут в школу впервые. При подготовке к 1 сентября особое внимание уделили вопросам безопасности в учебных заведениях.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Реклама
Читайте также:

Подготовка к учебному году

Очный формат обучения в этом учебном году, по оперативной информации органов управления образованием, будет преобладать во всех районах. Однако мерам безопасности также уделили внимание. Именно поэтому в области строятся новые укрытия и расширяются уже имеющиеся.

"Используются все возможности для защиты детей и учителей. С каждым годом школ, которые бы работали исключительно дистанционно все меньше. Подольский и Измаильский район достигли значительного прогресса в этом вопросе — предварительно здесь не планируется работа учреждений исключительно в дистанционном формате", — говорится в сообщении Одесской ОВА.

Где дети будут учиться очно

Форматы обучения в районах области:

  • Березовский район (11 517 учеников) — 52 заведения очно, 10 смешанно, 2 дистанционно.
  • Болградский район (12 624 ученика) — 54 очно, 5 смешанно, 5 дистанционно.
  • Одесский район (89 000 учеников) — 64 очно, 23 смешанно, 11 дистанционно.
  • г. Одесса — все школы работают в формате очного/смешанного обучения.
  • Раздельнянский район (11 414 учеников) — 46 очно, 7 смешанно, 2 дистанционно.
  • Измаильский район (21 118 учеников) — 52 очно, 12 смешанно.
  • Белгород-Днестровский район (20 596 учеников) — 71 очно, 5 смешанно, 2 дистанционно.
  • Подольский район (21 203 ученика) — 67 очно, 5 смешанно.

Напомним, недавно мы писали о том, насколько школы Одессы готовы к 1 сентября. А также о том, что в регионе еще продолжается проверка учреждений образования на наличие укрытий.

Одесса дети Одесская область Новости Одессы школа
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации