Как будут работать школы в Одесской области в 2025 году

Дети в школе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Более 230 тысяч учеников Одесской области вскоре сядут за парты, из них 17 990 — пойдут в школу впервые. При подготовке к 1 сентября особое внимание уделили вопросам безопасности в учебных заведениях.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Подготовка к учебному году

Очный формат обучения в этом учебном году, по оперативной информации органов управления образованием, будет преобладать во всех районах. Однако мерам безопасности также уделили внимание. Именно поэтому в области строятся новые укрытия и расширяются уже имеющиеся.

"Используются все возможности для защиты детей и учителей. С каждым годом школ, которые бы работали исключительно дистанционно все меньше. Подольский и Измаильский район достигли значительного прогресса в этом вопросе — предварительно здесь не планируется работа учреждений исключительно в дистанционном формате", — говорится в сообщении Одесской ОВА.

Где дети будут учиться очно

Форматы обучения в районах области:

Березовский район (11 517 учеников) — 52 заведения очно, 10 смешанно, 2 дистанционно.

Болградский район (12 624 ученика) — 54 очно, 5 смешанно, 5 дистанционно.

Одесский район (89 000 учеников) — 64 очно, 23 смешанно, 11 дистанционно.

г. Одесса — все школы работают в формате очного/смешанного обучения.

Раздельнянский район (11 414 учеников) — 46 очно, 7 смешанно, 2 дистанционно.

Измаильский район (21 118 учеников) — 52 очно, 12 смешанно.

Белгород-Днестровский район (20 596 учеников) — 71 очно, 5 смешанно, 2 дистанционно.

Подольский район (21 203 ученика) — 67 очно, 5 смешанно.

