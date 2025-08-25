Відео
На Одещині у чоловіка в руках розірвався снаряд — деталі

На Одещині у чоловіка в руках розірвався снаряд — деталі

Ua ru
Дата публікації: 25 серпня 2025 16:00
Житель Одещині підірвався на зенітному снаряді, коли свердлив його - в якому він стані
Карети швидкої допомоги. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Житель Ізмаїльської ОТГ на Одещині підірвався на знайденому зенітному снаряді, коли намагався його просвердлити. Наразі медики надають постраждалому допомогу, його стан оцінюють як середнього ступеня важкості.

Про це повідомляє Ізмаїльська райдержадміністрація.

Читайте також:

Подробиці вибуху

До Ізмаїльської міської лікарні було доправлено з осколковими пораненнями жителя Ізмаїльського району. Як з'ясувалося, він знайшов снаряд від зенітної установки, що не розірвався, і вирішив його вдома просвердлити. В результаті пристрій здетонував та розірвався у нього в руках. Стан постраждалого наразі оцінюється як середнього ступеня важкості.

Через подію мешканців громади попередили про загрозу від вибухонебезпечних предметів.

"Оперативний штаб нагадує всім про необхідність дотримання правил безпеки при виявленні потенційно вибухонебезпечних предметів: ні в якому разі не наближатися і не торкатися до них та негайно повідомляти про небезпечні знахідки до відповідних служб",— йдеться у повідомленні Ізмаїльської РДА.

None - фото 1
Повідомлення про подію. Фото: скриншот посту Ізмаїльської РДА

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, які міни знаходять у Чорному морі. А також про посилені перевірки на пляжах Одещини через небезпеку.

Одеса Одеська область Новини Одеси поранення снаряди
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
